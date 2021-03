Theo đó, đến năm 2025, TP Hải Phòng sẽ xây dựng 100 cây cầu và hai tuyến đường vành đai (VĐ) 2, VĐ3.



Cầu Hoàng Văn Thụ nối đô thị trung tâm Hải Phòng với khu đô thị mới

Bắc Sông Cấm. Ảnh: ĐH

Theo Sở GTVT TP Hải Phòng, năm 2021 sẽ hoàn thành năm cây cầu đang thi công, bao gồm cầu Rào (hơn 2.200 tỉ đồng), cầu Dinh (gần 270 tỉ đồng), cầu Quang Thanh (gần 400 tỉ đồng, cùng kết nối với Hải Dương), cầu Tràng Kênh (huyện Thủy Nguyên) và cầu qua sông Đa Độ (huyện Kiến Thụy).



Trong năm 2021, UBND TP cũng sẽ trình HĐND TP thông qua kế hoạch xây dựng 57 cây cầu khác. Trong đó có ba cây cầu có ý nghĩa kết nối vùng là cầu Lại Xuân nối với Quảng Ninh, cầu Nghìn 2 và cầu Lô Đông nối với tỉnh Thái Bình. Số còn lại là các cây cầu kết nối giữa các quận/huyện, trong nội bộ quận/huyện.

Tiếp đó, giai đoạn 2022-2025, UBND TP sẽ đề xuất HĐND TP thông qua chủ trương đầu tư xây dựng 29 cây cầu khác, trong đó có các cây cầu quan trọng như cầu Máy Chai, cầu Rào 3, cầu An Trì, cầu Máy Đá, cầu Tân Liên - Cấp Tiến cùng hai cây cầu bắc qua sông Hóa nối với tỉnh Thái Bình. Đồng thời, TP cũng sẽ mở rộng cầu Nguyệt Áng trên tỉnh lộ 354 nối quận Kiến An với huyện An Lão, mở rộng cầu Vàng 2 tại huyện An Lão.

Trong giai đoạn này cũng sẽ có 13 cây cầu vượt (nút giao khác mức) được xây dựng tại các điểm giao cắt đồng mức hiện nay. TP Hải Phòng cũng dự định xây dựng hai tuyến đường VĐ. Đường VĐ2 nối từ khu vực cảng biển Tân Vũ đi qua các quận Dương Kinh, Kiến An cùng các huyện An Dương, Thủy Nguyên. Đường VĐ3 chạy theo hướng Lập Lễ - Lưu Kiếm (huyện Thủy Nguyên).

Theo Sở GTVT TP Hải Phòng, ước tính tổng số tiền đầu tư hạ tầng giao thông cho giai đoạn này gần 38.000 tỉ đồng. Ngoài ra, các dự án cầu đang triển khai trên địa bàn TP cũng khoảng 7.000 tỉ đồng.

Trên cơ sở đề xuất của UBND TP và các ban, ngành, Thường trực Thành ủy Hải Phòng đã nhất trí với các danh mục đầu tư xây dựng công trình cầu đường bộ, các công trình kết cấu giao thông trên địa bàn TP năm 2021 và giai đoạn 2021-2025.

Thường trực Thành ủy yêu cầu UBND TP và các cơ quan chức năng tập trung đẩy nhanh tiến độ các cầu đang thi công trên địa bàn, trong đó cầu Dinh, cầu Quang Thanh sẽ khánh thành vào tháng 6-2021, cầu Rào triển khai xây dựng song song với các công viên hai đầu cầu thuộc dự án này, phấn đấu hoàn thành vào cuối tháng 12-2021.

Thường trực Thành ủy Hải Phòng yêu cầu cơ quan chức năng cần tập trung triển khai các thủ tục đầu tư, đảm bảo trong năm 2021 khởi công các cầu Lại Xuân, Bến Rừng, Nguyễn Trãi, Nghìn 2; dự án Cải tạo, nâng cấp quốc lộ 10 đoạn từ cầu Đá Bạc đến cầu Kiền; nút giao Tôn Đức Thắng - Máng Nước - quốc lộ 5 và một số nút giao khác mức trên địa bàn TP.

Đối với danh mục đầu tư các công trình cầu đường bộ, công trình kết cấu hạ tầng giao thông giai đoạn 2021-2025, Thường trực Thành ủy Hải Phòng yêu cầu tập trung triển khai thủ tục đầu tư xây dựng các tuyến đường VĐ. Đường VĐ2 sẽ trình HĐND thông qua chủ trương đầu tư vào kỳ họp giữa năm 2021 để khởi công vào cuối năm 2021. Tuyến đường VĐ3 đoạn Lập Lễ - Lưu Kiếm (huyện Thủy Nguyên) sẽ trình HĐND TP thông qua tại kỳ họp cuối năm 2021.

Ông Lê Văn Thành, Bí thư Thành ủy Hải Phòng, cho biết giai đoạn 2015-2020 Hải Phòng đã có bước tiến mạnh mẽ về xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông với hơn 40 cây cầu và hàng loạt tuyến đường quan trọng, không gian đô thị mở rộng đã thu hút nguồn lực đầu tư lớn. Giai đoạn 2021-2025, TP tiếp tục đẩy mạnh đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, không gian đô thị đột phá, Hải Phòng sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn rất nhiều.