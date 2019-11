Đi máy bay vẫn an toàn hơn các phương tiện khác

Tuy số người chết cao đến vậy nhưng đi máy bay vẫn an toàn so với các phương tiện vận chuyển khác. Theo một dữ liệu của Cục dân số Hoa Kỳ, vào năm 2017, tỉ lệ tử vong vì tai nạn máy bay là 1 trên 188.364, trong khi đuối nước là 1:1.117, tai nạn xe hơi là 1:103.

Năm 2016, chuyến bay số hiệu SQ368 của hãng hàng không Singapore xuất phát từ sân bay Changi (Singapore) đi Milan (Ý) đã bay được 2,5 tiếng đồng hồ thì phát hiện nhiên liệu bị rò rỉ.

Cơ trưởng quyết định quay về Changi và khi hạ cánh, một cánh máy bay bốc cháy, hành khách bắt đầu hoảng loạn. May mắn, một tiếp viên giàu kinh nghiệm đã hét lớn "Mọi người ngồi yên, không mở cửa, chờ cứu hỏa xử lý đám cháy".

Nguyên tắc đầu tiên để sống sót chính là tuân theo hướng dẫn của phi hành đoàn, những người am hiểu, chuyên nghiệp và được huấn luyện kỹ càng trong trường hợp nguy cấp.



Theo một nghiên cứu của Boeing về tai nạn máy bay thương mại từ 2008-2017, 14% tai nạn máy bay trong quá trình cất cánh, lấy độ cao; 11% tai nạn vì mất kiểm soát và đến 49% là trong quá trình hạ cánh.

Nhiều hành khách thường lo ngại về mức độ an toàn của hàng không giá rẻ . Tuy nhiên, ông Ling Liong Tien, người đứng đầu bộ phận an toàn bay của AirAsia, cho biết không có sự khác biệt nào về an toàn giữa hàng hàng không giá rẻ và đầy đủ dịch vụ. Tất cả đều tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn bay toàn cầu mới được cấp phép bay. Không một hãng hàng không nào có lối đi tắt trong vấn đề này.