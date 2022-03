Điện lực An Giang tăng cường chăm sóc khách hàng mùa nắng nóng Tại An Giang, khi tất cả các hoạt động kinh tế phục hồi, nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, chế biến… đang gia tăng công suất hoạt động để đảm bảo yêu cầu sản xuất hàng hóa của đơn vị. Để phục vụ tốt cho công tác chăm sóc khách hàng, đặc biệt là công tác cung cấp điện, ghi chỉ số và lập hóa đơn tiền điện khi bắt đầu bước vào mùa nắng nóng, Công ty Điện lực An Giang đã chỉ đạo cho các đơn vị trực thuộc chuẩn bị phương án đảm bảo cung cấp điện và giải quyết khiếu nại của khách hàng về hóa đơn tiền điện. Cụ thể, đơn vị lập phương án để đảm bảo cung cấp điện liên tục cho khách hàng; lên kế hoạch kiểm tra định kỳ đường dây và trạm biến áp để kịp thời phát hiện và xử lý những khiếm khuyết có thể dẫn đến sự cố làm gián đoạn quá trình cung cấp điện; ưu tiên cấp điện cho những khách hàng trọng điểm, quan trọng trong những trường hợp mất điện đột xuất. Bên cạnh đó là thực hiện nghiêm quy trình ngừng cung cấp điện và thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện đúng quy định; tăng cường kiểm soát công tác ghi chỉ số đảm bảo ghi đúng kỳ, ghi đủ, phúc tra kiểm tra các trường hợp tăng giảm trên 30% trước khi phát hành hóa đơn. Ngoài ra, đơn vị thường xuyên tăng cường tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn và khuyến khích khách hàng cài đặt, sử dụng ứng dụng CSKH EVNSPC và Zalo CSKH EVNSPC để có thể nhận các tin nhắn từ TTCSKH về thông báo lịch ghi chỉ số, lượng điện năng tiêu thụ, tiền điện hàng tháng, đặc biệt là lịch ngừng giảm cung cấp điện. Nếu có thắc mắc về hóa đơn tăng cao bất thường, khách hàng có thể gọi điện đến tổng đài chăm sóc khách hàng EVNSPC 19001006 hoặc 19009000 để được hướng dẫn và giải đáp mọi thắc mắc.