UBND tỉnh Đồng Nai vừa có quyết định về việc phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đô thị Aquacity tại xã Long Hưng (TP Biên Hòa).

Theo đó, dự án Khu đô thị Aquacity có quy mô 305 ha, gồm ba dự án thành phần.

Cụ thể, dự án Aquacity với quy mô hơn 112 ha và dự án Aqua Done với quy mô hơn 115 ha đều do Công ty TNHH Thành phố Aqua thực hiện, còn dự án Aqua Riverside City với quy mô gần 77 ha do Công ty TNHH Đầu tư bất động sản Long Hưng Phát thực hiện.



Hình ảnh mô phỏng khu đô thị khu đô thị Aquacity tại xã Long Hưng. Ảnh: AX.

Khu đô thị Aquacity được quy hoạch là khu đô thị xây dựng mới tạo quỹ nhà ở đáp ứng cho người dân sống và làm việc tại khu vực với đa dạng các loại hình nhà liền kề, nhà biệt thự, các công trình nhà ở dạng chung cư kết hợp thương mại dịch vụ. Quy mô dân số toàn khu đô thị khoảng 31-35 ngàn người.

Về nội dung lập điều chỉnh quy hoạch tổng thể, UBND tỉnh yêu cầu nghiên cứu phương án điều chỉnh đảm bảo phù hợp theo định hướng quy hoạch phân khu của TP Biên Hòa. Đảm bảo tỷ lệ căn hộ chung cư của đô thị loại I với số căn hộ chung cư chiếm 60% tổng số căn hộ trong dự án.

Các chỉ tiêu về cây xanh cảnh quan, hạ tầng xã hội như trường học, y tế, hành chính… cũng đảm bảo phù hợp quy chuẩn, quy định hiện hành của đô thị loại I và tuân thủ các quy định của pháp luật về quy hoạch đô thị.