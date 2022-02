Muốn giữ lại hơn 4.500 tỉ đồng tiền sử dụng đất

Dự án Thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sân bay Long Thành được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt có thời gian thực hiện từ năm 2017-2021.

Tổng nguồn vốn để thực hiện dự án là hơn 22,8 ngàn tỉ đồng. Theo Bộ KH-ĐT, đến nay, nguồn vốn của dự án Thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sân bay Long Thành đã được bố trí đủ.

Mới đây UBND tỉnh Đồng Nai đã có tờ trình kiến nghị Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi dự án.



Ngày 6-2, Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Ảnh: VŨ HỘI.

Theo đó, tỉnh Đồng Nai kiến nghị Chính phủ sẽ tạm dừng triển khai hai dự án thành phần: Dự án thành phần Hệ thống hạ tầng kỹ thuật Phân khu III Khu dân cư, tái định cư tại xã Bình Sơn (dự án thành phần 3) và Dự án thành phần Các công trình xã hội Khu dân cư, tái định cư tại xã Bình Sơn (dự án thành phần 4).

Việc tạm dừng triển khai thực hiện hai dự án thành phần này sẽ giảm tổng mức đầu tư chung của dự án khoảng 4.100 tỉ đồng.

Bên cạnh đó Đồng Nai kiến nghị cho phép điều chỉnh Dự án thành phần Hệ thống hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư, tái định cư tại xã Lộc An - Bình Sơn do điều chỉnh cục bộ quy hoạch Khu dân cư, tái định cư tại xã Lộc An và xã Bình Sơn.

Đối với nguồn thu tiền sử dụng đất thuộc dự án Long Thành, Đồng Nai là tỉnh có dân số đông hơn 3,2 triệu người.

Trong hai năm gần đây tăng trưởng kinh tế của tỉnh bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi đại dịch COVID - 19 và trước đó là dịch tả lợn Châu Phi. Trong khi đó, nguồn thu ngân sách tỉnh trong những năm qua gặp nhiều khó khăn.

Vì vậy, để tạo điều kiện cho tỉnh Đồng Nai có thêm nguồn lực để tiếp tục thực hiện phân bổ vốn đầu tư cho các tuyến đường kết nối giao thông thuộc dự án sân bay quốc tế Long Thành, tỉnh Đồng Nai kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét trình Quốc hội quyết định để lại cho địa phương số thu tiền sử dụng đất từ các khu tái định cư thuộc dự án khoảng 4.570 tỉ đồng.

Xây 2 tuyến đường hơn 12.000 tỉ kết nối sân bay

Theo báo cáo của UBND tỉnh Đồng Nai, đối với đầu tư hạ tầng kết nối sân bay quốc tế Long Thành, hiện tỉnh đang lập hồ sơ thủ tục đầu tư xây dựng tuyến đường ĐT 770B và ĐT 773.



Thủ tướng Chính Phủ kiểm tra khu tái định cư của dự án sân bay quốc tế Long Thành. Ảnh: VŨ HỘI.

Cụ thế, đường ĐT 770B được xây dựng mới hoàn toàn với chiều dài khoảng 42,5km. Đường tỉnh 770B có điểm đầu tuyến giao với đường tỉnh 763 tại xã Suối Nho (huyện Định Quán), điểm cuối tuyến giao với quốc lộ 51 tại xã Phước Thái (huyện Long Thành). Tuyến đường tổng mức vốn đầu tư khoảng 8.043 tỉ đồng.

Còn đường ĐT 773 được nâng cấp tổng mức vốn đầu tư khoảng 4.311 tỉ đồng. Tuyến đường này sẽ được đầu tư nâng cấp, mở rộng nhằm đảm bảo nhu cầu kết nối giữa các địa phương Xuân Lộc, Cẩm Mỹ và Thống Nhất với sân bay Long Thành. Như vậy, tổng mức đầu tư của 2 tuyến đường là hơn 12.354 tỉ.

Nếu Chính phủ cho phép cho địa phương giữ lại 4.570 tỉ từ tiền thu tiền sử dụng đất từ các khu tái định cư thuộc dự án sân bay Long Thành thì tổng số tiền tiết kiệm được (bao gồm 4.100 tỉ đồng tiết kiệm được từ việc tạm dừng hai dự án liên quan) là 8.706 tỉ đồng.

Số tiền này được tỉnh đề nghị Chính phủ xem xét cho bổ sung thêm một phần vốn đầu tư 2 tuyến đường tỉnh 773 và 770B kết nối vào Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Phần còn lại 3.603 tỉ đồng tỉnh xin hỗ trợ phần thi công xây lắp hai tuyến đường và bố trí từ nguồn ngân sách tỉnh .