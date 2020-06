Đưa 310 công dân Việt Nam từ Bắc Âu hồi hương

Hãng hàng không Vietnam Airlines cho biết sáng 6-6, hãng đã vận chuyển 310 công dân Việt Nam đầu tiên từ Phần Lan và Thụy Điển hồi hương.

Chuyến bay mang số hiệu VN2 của Vietnam Airlines đã hạ cánh an toàn tại sân bay Nội Bài. Toàn bộ hành khách được tổ chức cách ly tập trung, máy bay được phun khử trùng ngay sau đó.

Hành khách trên chuyến bay gồm những người ưu tiên hỗ trợ như trẻ em dưới 18 tuổi, người cao tuổi, người ốm đau, người đã hết hạn thị thực, hợp đồng lao động.



Hành khách chờ nhận hành lý sau khi hạ cánh.

Trong suốt hành trình việc tuân thủ quy định phòng chống dịch bệnh được ưu tiên hàng đầu cho hành khách và phi hành đoàn. Mọi hành khách, thành viên tổ bay đều mặc trang phục bảo hộ y tế toàn thân và được đo thân nhiệt trước khi lên máy bay. Nhằm hạn chế nguy cơ lây nhiễm qua tiếp xúc vật dụng dùng nhiều lần, hãng không phục vụ suất ăn nóng.

Đại diện hãng cho biết thêm chuyến bay có hành trình từ Hà Nội đến Stockholm (Thụy Điển) và Helsinki (Phần Lan) đều không phải là những điểm đến thường lệ của Vietnam Airlines. Do đó, công tác điều hành, phối hợp mặt đất, trên không với các nhà chức trách nước ngoài được tổ chức đặc biệt kỹ lưỡng để đảm bảo an toàn tuyệt đối.