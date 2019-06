Dừng sửa nhà ga T1 sân bay Tân Sơn Nhất vào giờ cao điểm

Ngày 19-6, Cục Hàng không Việt Nam đã ban hành chỉ thị về tăng cường bảo đảm an ninh, chất lượng dịch vụ dịp cao điểm hè 2019.



Theo đó, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các cảng hàng không thực hiện nghiêm các quy định trong Thông tư số 13/2019 của Bộ trưởng Bộ GTVT về chương trình an ninh và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam.



Khu vực làm thủ tục ở sân bay Quốc tế Nội Bài. Ảnh: VIẾT LONG



Đặc biệt chú ý bố trí đủ nhân viên kiểm soát an ninh hàng không thực hiện đầy đủ, hiệu quả việc kiểm tra giấy tờ đi máy bay, hướng dẫn hành khách thực hiện các yêu cầu cởi bỏ vật dụng cá nhân, đặt hành lý, đồ vật lên băng chuyền máy soi tia X, giảm bớt thời gian chờ đợi tại các điểm kiểm tra.

Bên cạnh đó, duy trì nghiêm quy trình làm thủ tục kiểm tra an ninh hàng không gắn liền với văn hóa an ninh hàng không, đạo đức công vụ, lễ tiết, tác phong an ninh hàng không của nhân viên hàng không. Tăng cường đạo đức công vụ, chấn chỉnh tác phong, ý thức trách nhiệm của lực lượng kiểm soát an ninh hàng không.

Cục cũng yêu cầu các cảng tổ chức phân luồng hành khách hợp lý, kịp thời điều chỉnh giữa các luồng. Linh hoạt sử dụng các luồng kiểm tra ANHK dành cho khách hạng thương gia/tổ bay để làm thủ tục kiểm tra an ninh cho hành khách hạng phổ thông.

Tăng cường việc hướng dẫn, rà soát, bổ sung các biển chỉ dẫn, cảnh báo, sử dụng tối đa công suất của các điểm kiểm tra an ninh hàng không đối với hành khách để giảm thiểu thời gian chờ làm thủ tục.

Ngoài ra, chuẩn bị tốt trang thiết bị, phương tiện, vũ khí, công cụ hỗ trợ, phương án, nhân lực… sẵn sàng xử lý kịp thời tình huống phát sinh.

Sân bay Nội Bài nghiên cứu phương án bố trí, sắp xếp bổ sung tăng số lượng máy soi chiếu an ninh tại khu vực soi chiếu an ninh hiện hữu. Đồng thời rà soát lại mặt bằng nhà ga để mở mới vị trí soi chiếu an ninh trong các dịp cao điểm.

Đối với sân bay Tân Sơn Nhất thì nghiên cứu phương án bố trí khu vực kiểm tra soi chiếu an ninh tại nhà ga T1. Bên cạnh đó, dừng việc thi công sửa chữa nền khu vực làm thủ tục và khu vực kiểm tra soi chiếu an ninh nhà ga T1 vào các khung giờ cao điểm. Chủ động đánh giá, làm việc với nhà thầu để tập trung bố trí người, thiết bị thi công sửa chữa vào thời gian ban đêm.

Đẩy nhanh tiến độ điều chỉnh mặt bằng khu vực kiểm tra soi chiếu an ninh đã được Cục chấp thuận để tăng quầy soi chiếu an ninh từ 9 quầy lên 11 quầy, hoàn thành trước ngày 10-7.

Các hãng hàng không, Cục yêu cầu bố trí đủ nhân sự có trách nhiệm hướng dẫn hành khách đi tàu bay và giải quyết kịp thời những vướng mắc, bức xúc phát sinh của hành khách khi làm thủ tục hàng không.

"Quản lý chặt chẽ hệ thống đặt giữ chỗ, hệ thống thông tin hành khách, không để cá nhân hay tổ chức lợi dụng, gây phiền hà đến hành khách. Bố trí trực tiếp nhận và giải thích các ý kiến hay khiếu nại của Nhân dân qua đường dây nóng về công tác bảo đảm ANHK…", Cục Hàng không chỉ thị.