Đường bầy hầy, ì ạch vì sử dụng... rác để làm nền

Lợi dụng rác bẩn để làm đường

Cho đến chiều 1-12, đoạn đường Huỳnh Thúc Kháng (TP Vinh) nối ra ngã tư Nguyễn Văn Trỗi và Phong Đình Cảng (phường Bến Thủy, TP Vinh, Nghệ An) vẫn chưa thi công xong. Rải thải đổ xuống để làm cốt đường vẫn chưa được múc lên chở đi. Đoạn đường từ ngã tư Nguyễn Văn Trỗi vào dự án khu nhà ở dịch vụ tổng hợp Tecco Tower Bến Thủy vẫn chưa thông.



Điểm đường Huỳnh Thúc Kháng nối ngã tư Nguyễn Văn Trỗi và Phong Đình Cảng chưa thông sau hai năm thi công.

Trước đó, từ năm 2017, khi thực hiện xây dựng dự án trên, chủ dự án là Công ty CP Phát triển đô thị Vinh-Vinhland (thuộc Tập đoàn Tecco) có công văn xin UBND TP Vinh xem xét cho công ty tự bỏ kinh phí đầu tư xây dựng tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng vào dự án. UBND TP Vinh có công văn chấp thuận cho Công ty Vinhland bỏ kinh phí làm đường trên.

Người mua chung cư Tecco Tower Bến Thủy thấy tương lai có con đường Huỳnh Thúc Kháng nối thông ra ngã tư Nguyễn Văn Trỗi và Phong Đình Cảng sẽ thuận tiện đi lại.

Ngày 14-12-2017, bà Nguyễn Thị Yến - Giám đốc Công ty Vinhland có quyết định phê duyệt bản vẽ thi công công trình đường Huỳnh Thúc Kháng với chiều dài toàn tuyến 264,49 m, mặt đường rộng 12 m, vỉa hè rộng 2 x 6 m; tổng kinh phí 14,8 tỉ đồng. Tiến độ thi công quý IV-2014 và hoàn thành quý I-2018.

Tuy nhiên, sau đó thay vì đổ đất đúng hệ số K để làm đường thì phía Công ty Vinhland đã thi công bằng cát lẫn rác xây dựng, xà bần, gạch đá bẩn… không đúng với thiết kế được thẩm định.

Khi người dân phát hiện sự việc thì công ty dùng đất cát phủ lấp bề ngoài rác thải xây dựng nhằm che đậy sự gian dối trong việc sử dụng vật liệu đắp nền đường.

Đến ngày 19-9-2018, UBND TP Vinh có báo cáo gửi UBND tỉnh Nghệ An và Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An về kết quả kiểm tra chất lượng thi công tại công trình xây dựng đường Huỳnh Thúc Kháng. Kết quả kiểm tra chất lượng tại hiện trường cho thấy nhà thầu thi công đang tổ chức thi công phần nền đường và có các tồn tại như “Theo thiết kế vật liệu đắp nền đường là đất đồi cấp III nhưng trên thực tế thi công đơn vị đã sử dụng rác thải xây dựng, xỉ bẩn, gạch đá… không đảm bảo chất lượng yêu cầu về vật liệu đắp nền. Đơn vị thi công đã không tiến hành đào bỏ bóc lớp đất hữu cơ…”.

Đến ngày 18-10-2018, UBND tỉnh Nghệ An có Công văn 8014/UBND-CN nêu rõ: “Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Thái Thanh Quý giao: UBND TP Vinh tập trung chỉ đạo xử lý dứt điểm các tồn tại, vi phạm của Công ty Vinhland liên quan đến việc thi công xây dựng đường Huỳnh Thúc Kháng. Yêu cầu Công ty Vinhland nghiêm túc thực hiện đúng quy định của pháp luật về xây dựng công trình, đảm bảo chất lượng công trình. Hoàn thành việc khắc phục các tồn tại, báo cáo UBND tỉnh Nghệ An kết quả thực hiện trước ngày 30-10-2018”.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo rõ ràng vậy nhưng đến chiều 1-12-2019, Công ty Vinhland vẫn chưa thực hiện xong.

Trước đó, sáng 15-10, tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội quý III-2019 của tỉnh Nghệ An, có một PV đặt câu hỏi: “Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã giao nhưng hơn một năm nay doanh nghiệp cơ quan chức năng không thực hiện làm đường Huỳnh Thúc Kháng có làm mất uy tín lãnh đạo tỉnh hay không?

Ông Nguyễn Quốc Thắng - Trưởng phòng Quản lý đô thị TP Vinh trả lời: “Dự án chung cư và nhà ở tại khối 13, phường Bến Thủy, Công ty Vinhland đã thực hiện một số hạng mục. TP Vinh đã cho phép Công ty Vinhland tự bỏ tiền xây dựng đoạn đường Huỳnh Thúc Kháng nối ra đường Nguyễn Văn Trỗi. Trong quá trình làm đường, Công ty Vinhland đã làm các vật liệu không phải như của Nhà nước phê duyệt, không đúng yêu cầu kỹ thuật.

Sau đó nhiều giai đoạn TP đã xử lý. TP Vinh đã có quyết định cưỡng chế (ngày 29-8-2019, ông Lê Sỹ Chiến - Phó Chủ tịch UBND TP Vinh có công văn về việc cưỡng chế buộc thực hiên khắc phục hậu quả) yêu cầu đào bốc đường đã làm không đúng tiêu chuẩn kỹ thuật vật liệu. Sau 15 ngày có quyết định, Công ty Vinhland không làm thì giao cho UBND phường Bến Thủy thực hiện việc này.

TP đã giao UBND phường Bến Thủy nhưng phường chưa lập được dự toán, chưa tìm được đơn vị làm, cuối cùng thì quay trở lại phường bảo Công ty Vinhland thực hiện bốc dỡ. TP đã có quyết định cưỡng chế bốc dỡ, tuy nhiên Công ty Vinhland mới thực hiện được một lượng nhỏ và chưa xong. Hiện TP đang theo dõi việc này”.

Có quyết định cưỡng chế cũng chưa bốc hết rác

Ông Lê Ngọc Hoa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, nói: “Tôi đề nghị anh Thắng lưu ý và báo cáo chủ tịch UBND TP Vinh việc này là trách nhiệm của TP Vinh chứ không phải của phường”.



Dưới nền đường Huỳnh Thúc Kháng này là lượng đất rác thải lớn chưa được bốc lên đưa đi xử lý.

Ngày 22 và 26-11, trao đổi qua điện thoại, ông Lương Đình Hải - Phó Giám đốc Công ty Vinhland cho rằng: “Chúng tôi đã bốc dỡ, đã chạy bao nhiêu là xe chở ra khỏi đó rồi”.

Trả lời câu hỏi “Sao đường Huỳnh Thúc Kháng vẫn chưa làm cho dân đi?”, ông Hải nói: “Đường đó nói thật để làm đúng quy trình hơi phức tạp, chắc phải ra tết, hôm trước họp ở phường tôi xin được làm đường. Nhưng họ có ý kiến là giai đoạn này để cho các bác ổn định mới xin được làm mới cho làm vì giai đoạn này không ai muốn động chạm đến”.

Tuy nhiên, theo lãnh đạo UBND phường Bến Thủy và Đội Trật tự đô thị phường Bến Thủy cùng cho biết: Lớp xí bẩn và rác thải xây dựng phía Công ty Vinhland mới bốc được mặt trên thôi còn lớp cơ đường phía dưới với số lượng rất lớn chưa bốc được hết. Nay họ để vậy không thấy làm tiếp, mời đại diện công ty đến thì họ trả lời là chúng tôi bốc hết thì không biết chở đi đâu.

UBND TP Vinh đã chỉ đạo phường thuê đơn vị tư vấn lập phương án, dự toán tháo dỡ toàn bộ phần nền đường Huỳnh Thúc Kháng đã thi công bằng cát lẫn rác thải xây dựng, xà bần, gạch đá không đúng với thiết kế được thẩm định. Kinh phí thuê tư vấn, bốc dỡ xử lý đất rác thì Công ty Vinhland phải chịu chi trả. Tuy nhiên, hiện phường Bến Thủy chưa thu được đơn vị tư vấn, phường không có kinh phí mà Công ty Vinhland cũng chưa chuyển kinh phí.

Do vậy lượng rác rất lớn lấp dưới nền đường Huỳnh Thúc Kháng vẫn đang để nguyên và con đường chưa thực hiện theo chỉ đạo của chủ tịch tỉnh Nghệ An.