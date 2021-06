Ngày 23-6, liên quan đến việc các hộ dân trong khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn dự án Sân bay Long Thành (Đồng Nai) phản ánh về việc nhiều tuyến đường trong khu tái định cư 4m quá nhỏ, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng đã có văn bản đồng ý điều chỉnh quy hoạch mặt cắt ngang đối với một số tuyến đường từ 4m và 5m lên thành 6m.

Cụ thể,Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Đồng Nai rà soát các tuyến đường trong khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn có mặt đường rộng 4m và 5m để lập hồ sơ điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 của dự án.



Nhiều tuyến đường trong khu tái định cư của dự án sân bay Long Thành quá nhỏ, 2 xe ô tô không thể tránh nhau. Ảnh: VH.

Theo đó, sẽ giảm bề rộng dải phân cách ở giữa các tuyến đường này để tăng bề rộng mặt đường lên thành 6m, lộ giới các tuyến đường vẫn giữ nguyên theo quy hoạch được duyệt.

Như PLO.VN đã thông tin bài phản ánh: “Đường trong khu tái định cư sân bay Long Thành quá hẹp” với nội dung, vào cuối tháng 5-2021 ngành chức năng Đồng Nai tổ chức giao đất tái định cư trong khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn. Tuy nhiên nhiều hộ được cấp đất ở khu vực nhà vườn không đồng ý nhận đất vì cho rằng đường quá nhỏ, 2 xe ô tô không thể tránh nhau.

Ông Mai Phong Phú, Phó trưởng Phòng cấp thoát nước, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, chủ đầu tư dự án xây dựng Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn cho biết đơn theo quy hoạch chi tiết 1/500 do UBND huyện Long Thành lập và được UBND tỉnh phê duyệt năm 2012, tại Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn có 7 tuyến đường một chiều có mặt cắt ngang đường 4 mét và 6 tuyến đường một chiều có mặt cắt ngang đường 5 mét.

Sau khi có ý kiến phản ảnh của người dân, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh đã có cuộc họp với đại diện các sở: Xây dựng, Kế hoạch - Đầu tư, Tài nguyên Môi trường, Giao thông Vận tải và UBND huyện Long Thành cùng đơn vị tư vấn thiết kế.

Tại buổi làm việc, các đơn vị thống nhất kiến nghị UBND tỉnh Đồng Nai mở rộng 13 tuyến đường có chiều rộng mặt đường 4 m và 5 m lên thành 6 m. Phần diện tích mở rộng sẽ được lấy từ dải phân cách giữa, giữ nguyên lộ giới các tuyến đường.

Được biết, khu tái định cư Lộc An-Bình Sơn có diện tích hơn 280 ha, có thể bố trí chỗ ở cho hơn 28.500 người bị thu hồi đất làm dự án Sân bay quốc tế Long Thành. Đây là khu tái định cư hiện đại với nhiều trục đường lớn, hệ thống hạ tầng hoàn chỉnh. Hiện nay, khu tái định cư đã xây dựng xong hệ thống hạ tầng kỹ thuật, nhiều công trình xã hội đang được xây dựng.