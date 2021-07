Đoàn tàu hàng đầu tiên chạy thẳng từ Việt Nam sang châu Âu Theo báo cáo tổng kết của VNR, số đoàn tàu khách sáu tháng đầu năm 2021 chỉ bằng 60,6% so với cùng kỳ năm 2020 và chỉ bằng 32,2% so với cùng kỳ năm 2019. Đối với tàu chở hàng có sự tăng trưởng, cụ thể năm 2021 bằng 111,25% so với cùng kỳ năm 2020 và 107,9% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, ngành đường sắt đã tổ chức thành công đoàn tàu container đầu tiên từ Việt Nam sang Bỉ và tiếp tục mở ra những tuyến vận tải đường sắt đi châu Âu ngoài các tuyến đã khai thác sang Đức, Ba Lan. Cụ thể, ngày 20-7 vừa qua, Công ty Ratraco tổ chức chạy chuyến tàu chuyên container đầu tiên xuất phát từ ga Liên vận quốc tế Yên Viên (TP Hà Nội) kết nối với TP Liege (Bỉ), sau đó tiếp chuyển đường bộ đi đến điểm đích là TP Rotterdam (Hà Lan). Thành phần đoàn tàu gồm 23 container 40 feet được vận chuyển với các loại hàng hóa như dệt may, da giày. Hành trình đoàn tàu được xuất phát từ ga Yên Viên vận chuyển đến Trịnh Châu (Trung Quốc), sau đó được kết nối vào đoàn tàu Á - Âu để đến điểm đích. Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 bùng phát trên phạm vi toàn cầu, vận tải đường biển quốc tế đang đối mặt với nhiều khó khăn. Theo đó, vận tải đường sắt có nhiều ưu thế hơn khi vận chuyển hàng hóa từ Việt Nam sang châu Âu do hệ thống kết nối đường sắt liên vận quốc tế hiệu quả, các đoàn tàu đi đến ga đích đúng giờ. Hiện nay, Công ty Ratraco và đối tác châu Âu đang bắt đầu xây dựng kế hoạch và tổ chức vận chuyển tám chuyến mỗi tháng xuất phát tại Việt Nam. Tổng thời gian vận chuyển dự kiến cho toàn bộ hành trình là 25-27 ngày. Dự kiến đoàn tàu thứ hai xuất phát tại Yên Viên ngày 27-7 với các sản phẩm điện tử và đoàn thứ ba xuất phát ngày 3-8.