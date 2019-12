EVN lãi gần 700 tỉ đồng từ kinh doanh điện trong năm 2018

Chiều 18-12, Bộ Công Thương đã họp báo công bố kết quả kiểm tra chi phí giá thành sản xuất điện năm 2018 của EVN.

Theo đó, tổng chi phí sản xuất, kinh doanh điện năm 2018 là 332.284,64 tỉ đồng bao gồm chi phí sản xuất, kinh doanh điện của các khâu phát điện, truyền tải điện, phân phối - bán lẻ điện và phụ trợ - quản lý ngành. Giá thành sản xuất, kinh doanh điện năm 2018 là 1.727,41 đồng/kWh, tăng 3,58% so với năm 2017. Doanh thu bán điện năm 2018 là 332.980 tỉ đồng, tăng 14,84% so với năm 2017.

Bộ Công Thương cho biết năm 2018, EVN lãi 698,7 tỉ đồng từ hoạt động sản xuất kinh doanh điện. Tính ra con số này thấp hơn rất nhiều so với năm 2017. Cụ thể, năm 2017, tổng lãi từ các hoạt động kinh doanh điện của EVN là 2.792 tỉ đồng.



Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng chủ trì cuộc họp báo. Ảnh: AH



Cục Điều tiết điện lực (Bộ Công Thương) cho biết trong năm 2018, chi phí khâu phát điện tăng cao.

Năm 2018, tổng lượng nước về hồ chứa thủy điện đạt khoảng 365 tỉ m3, thấp hơn khoảng 12 tỉ m3 so với năm 2017, do đó sản lượng điện từ thủy điện năm 2018 thấp hơn năm 2017. Sản lượng điện huy động từ các nguồn điện khác như nhiệt điện than, tua bin khí, năng lượng tái tạo cao hơn so với 2017.

Trong khi đó, giá than, giá dầu đều tăng mạnh. Giá than tăng trên 20%, giá dầu tăng 20%-22% (tùy loại). Bên cạnh đó, tỉ giá USD cũng tăng 1,37% so với năm 2017. Các yếu tố này ảnh hưởng lớn đến chi phí sản xuất của nhiều nhà máy điện trên cả nước.