EVNGENCO1 đảm bảo năng lực cung ứng điện mùa khô

Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) cho biết, lũy kế 5 tháng đầu năm 2020, tổng công ty sản xuất được 16,8 tỉ kWh, tương đương 82,5% kế hoạch 6 tháng, đạt 43,9% kế hoạch năm và bằng 103% cùng kỳ năm 2019. Các nhà máy thủy điện vận hành ổn định, một số tổ máy nhiệt điện vận hành ổn định, có hệ số khả dụng cao. Dự án Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng được Hội đồng Nghiệm thu Nhà nước cho phép đưa vào vận hành thương mại sẽ góp phần nâng cao sản lượng điện sản xuất của EVNGENCO1.

Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng được Hội đồng Nghiệm thu Nhà nước cho phép đưa vào vận hành thương mại sẽ góp phần nâng cao sản lượng điện sản xuất của EVNGENCO1. Ảnh: EVNGENCO1



Công tác cung cấp than đáp ứng đủ cho nhu cầu vận hành và nâng tồn kho tại các nhà máy. Đến nay, khối lượng than tồn kho ở mức an toàn cho vận hành tháng 6 và gối đầu quý III-2020, đảm bảo năng lực cung cấp điện vào mùa khô của các nhà máy nhiệt điện.

Trong tháng 6, nhiệm vụ được EVNGENCO1 đặt lên hàng đầu là hoàn thành sản lượng điện được giao 3,5 tỉ kWh, trong đó sản lượng của dự án Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng là 439 triệu kWh, từ đó đảm bảo vượt sản lượng kế hoạch 6 tháng mùa khô EVN giao; Vận hành các tổ máy an toàn, ổn định, đáp ứng yêu cầu huy động hệ thống. Các nhà máy nhiệt điện đảm bảo năng lực cung ứng điện mùa khô. Các nhà máy thủy điện đảm bảo cấp nước hạ du và mức nước giới hạn.

Về các giải pháp để đảm bảo nguồn than, EVNGENCO1 tiếp tục đảm bảo cung ứng đủ than cho vận hành các nhà máy nhiệt điện (nội địa và nhập khẩu), bao gồm: Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng, nâng cao năng suất bốc dỡ Cảng Trung tâm Điện lực Duyên Hải đạt 35-37 ngàn tấn/ngày, nâng tồn kho dự phòng tại các nhà máy đạt tồn kho tối thiểu theo định mức đã được phê duyệt.

EVNGENCO1 sẽ thực hiện kiểm soát chặt chẽ về tiến độ và giám sát chất lượng công trình xây dựng theo quy định hiện hành tại các dự án đang triển khai thi công và yêu cầu nhà thầu thực hiện đồng bộ các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ. Dự án Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng hoàn thành thủ tục cấp chứng chỉ nghiệm thu tạm thời.

Đối với dự án Nhà máy Thủy điện Đa Nhim mở rộng tiếp tục đẩy nhanh thi công đường hầm dẫn nước bằng khoan nổ, đảm bảo đạt 75m/tháng. Các dự án khác sẽ tiếp tục hoàn thiện các thủ tục đầu tư để triển khai các hạng mục của dự án.