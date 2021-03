EVNGENCO1: Màu xanh trên các bãi thu xỉ nhiệt điện

Trong những năm qua, các nhà máy nhiệt điện (NMNĐ) trực thuộc EVNGENCO1 đã từng bước tiến hành quản lý, xử lý hiệu quả lượng tro xỉ phát sinh trong quá trình sản xuất, “xanh hóa” các bãi thu xỉ giảm thiểu tác động tới môi trường xung quanh. Các NMNĐ đều được lắp đặt hệ thống quan trắc tự động, liên tục và bổ sung thiết bị lấy mẫu tự động nước tuần hoàn, nước làm mát theo đúng quy định.



Công ty Nhiệt điện Duyên Hải là điểm sáng trong bảo vệ môi trường tại khu vực bãi xỉ. Bãi xỉ của các nhà máy của công ty được trồng cây phi lao xung quanh, được xây đê cao tạo thành một vùng biệt lập, không ảnh hưởng môi trường; thả cá, tôm trong hồ xỉ, tạo hệ sinh thái cho khu vực xung quanh.

Bãi thu xỉ của Công ty Nhiệt điện Duyên Hải được phủ màu xanh, thân thiện môi trường



Hiện nay, tro xỉ của các nhà máy nhiệt điện trực thuộc EVNGENCO1 đều đã được phân định bởi đơn vị có đủ điều kiện năng lực lấy mẫu và phân tích. Kết quả phân tích xác định nguồn tro xỉ này không phải là chất thải nguy hại và chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn tro, xỉ làm vật liệu san lấp (TCVN 12249:2018), chứng nhận hợp quy tro bay sử dụng cho bê tông, vữa xây và xi măng (QCVN 16: 2017).



EVNGENCO1 đã tiến dần tới việc tiêu thụ hoàn toàn nguồn tro xỉ trong vài năm trở lại đây với việc ký nhiều hợp đồng hợp tác với các đối tác thu mua tro xỉ. Cùng với việc thường xuyên đôn đốc, giám sát chặt chẽ việc triển khai và tiến độ thực hiện xử lý tro xỉ tại các nhà máy, đến nay, khối lượng tiêu thụ tro, xỉ của EVNGENCO1 ngày càng khả quan.

Công ty Nhiệt điện Uông Bí là đơn vị dẫn đầu trong công tác quản lý và tiêu thụ tro xỉ của EVNGENCO1 với hai năm liên tiếp (2019 và 2020) có tỉ lệ tiêu thụ tro xỉ 100%. Con số ấn tượng này có được là nhờ công ty đã ký hợp đồng với các đơn vị thu gom triệt để lượng xỉ tại hồ thu xỉ và lượng tro bay để đưa đi tiêu thụ làm vật liệu san lấp và phụ gia.

Tại Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn, đơn vị có tỉ lệ tiêu thụ tro xỉ lên đến 92% trong năm 2020. Tro xỉ và thạch cao được đưa đi tiêu thụ tại các nhà máy xi măng trong nước như Bút Sơn, Xi Long Sơn, Bỉm Sơn… Xỉ đáy lò được đưa vào sản xuất gạch không nung cho các hộ sản xuất trong khu vực nam Thanh Hóa và bắc Nghệ An.

Tương tự, tại Công ty Nhiệt điện Duyên Hải, hiện tại, công ty đã ký đến 17 hợp đồng tiêu thụ tro xỉ. Nguồn thu từ tiêu thụ tro xỉ được công ty ủng hộ địa phương xây dựng quỹ bảo vệ môi trường. Với quy mô hoạt động của mình, số lượng tro xỉ phát sinh của Công ty Nhiệt điện Duyên Hải luôn cao gấp 2-3 lần các đơn vị khác nhưng tỷ lệ tiêu thụ tro xỉ của đơn vị này lên đến hơn 80% trong năm qua là một sự nỗ lực không hề nhỏ.

Không dừng lại ở việc ký kết hợp đồng tiêu thụ, EVNGENCO1 còn kiểm soát rất kỹ khâu vận chuyển, lưu trữ và sử dụng tro xỉ, tro bay của đối tác. Tất cả các đơn vị hợp tác tiêu thụ tro xỉ đều phải đảm bảo an toàn cho con người, thiết bị, phương tiện vận chuyển, tuân thủ các quy định về môi trường và tuân thủ các quy định về quản lý vật liệu xây dựng; đảm bảo an toàn giao thông đường biển, đường bộ, an ninh trật tự và đảm bảo các yêu cầu môi trường trong mọi điều kiện thiết bị và thời tiết.

Công ty Nhiệt điện Uông Bí từ lâu đã không còn hiện tượng đầy tro xỉ



Tại công ty Nhiệt điện Uông Bí, tro bay được thu gom một phần theo đường ống thải xỉ kín ra hồ thu xỉ, một phần xả từ silô theo đường ống mềm rót tới xe bồn chuyên dụng nên đảm bảo không làm ảnh hưởng tới khu vực xung quanh.



Ở các đơn vị khác, EVNGENCO1 luôn đặt ra yêu cầu và giám sát chặt chẽ khâu vận chuyển tro xỉ, không để phát tán ra bên ngoài gây ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.

Những nỗ lực trên của EVNGENCO1 và các đơn vị đã từng bước mang đến hiệu quả tích cực. Tro xỉ không còn là bài toán không có lời giải, nguồn thu từ tro xỉ được tái đầu tư, ủng hộ địa phương xây dựng các quỹ bảo vệ môi trường…