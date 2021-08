Công tác cải cách hành chính đã được Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn triển khai một cách đồng bộ và toàn diện. Hệ thống văn phòng điện tử E-Office được triển khai đã đánh dấu sự chuyển dịch từ mô hình quản trị truyền thống lên mô hình quản trị trực tuyến. 100 % nội dung công việc nội bộ được ban hành và xử lý trên môi trường mạng. E-Office nâng cao hiệu suất giải quyết công việc, tiết kiệm thời gian luân chuyển, phát hành và lưu trữ văn bản. Công ty giảm được chi phí văn phòng phẩm như giấy in, mực in, photocopy; bưu phí… Bên cạnh việc ứng dụng trong công tác văn thư, đơn vị còn triển khai các ứng dụng khác trên nền tảng E-Office như cấp kế hoạch công tác, lệnh điều xe, giúp giảm thiểu đáng kể thời gian xử lý công việc. Với chủ trương “Phòng họp không giấy”, Nhiệt điện Nghi Sơn đã sử dụng tài liệu báo cáo trên các phương tiện điện tử QR code, giúp tiết kiệm đáng kể các chi phí đến công tác in ấn hồ sơ tài liệu liên quan.