Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) cho biết, 6 tháng qua, với nỗ lực thực hiện nhiệm vụ kép, vừa phòng chống dịch, vừa đảm bảo sản xuất điện, các nhà máy thủy điện và nhiệt điện đã vận hành ổn định và hoàn thành kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa. Bên cạnh đó, điều kiện thủy văn thuận lợi, lưu lượng nước về các hồ thủy điện tốt, EVNGENCO1 đã hoàn thành vượt mức kế hoạch sản lượng điện mùa khô năm 2021.

Ông Nguyễn Hữu Thịnh - Tổng giám đốc EVNGENCO1 chủ trì Hội nghị trực tuyến sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ quý III năm 2021 của EVNGENCO1.



Tổng sản lượng điện sản xuất 6 tháng đầu năm 2021 là hơn 19 tỉ kWh, đạt 101,2% kế hoạch 6 tháng và bằng 53,4% kế hoạch năm. Công ty Thủy điện Đồng Nai và Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn là hai đơn vị tiêu biểu với sản lượng điện sản xuất lần lượt đạt 133% và 115,3% kế hoạch được giao.

Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn hoàn thành kế hoạch 6 tháng mùa khô năm 2021 sớm 19 ngày.



Công tác cung ứng than nội địa trong 6 tháng đầu năm đáp ứng yêu cầu cho sản xuất điện và đạt tồn kho ở mức tối ưu. Trong khi đó, công tác cung ứng than nhập khẩu tuy gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh nhưng Tổng Công ty đã thực hiện có hiệu quả các giải pháp để đảm bảo đủ than cho vận hành.

Về đầu tư xây dựng, đối với các dự án do EVNGENCO1 làm chủ đầu tư, giá trị khối lượng thực hiện tháng 6 là trên 617 tỉ đồng, lũy kế 6 tháng đầu năm trên 4.889 tỉ đồng, đạt 47,63% và giá trị giải ngân đạt 47,64% kế hoạch năm. Đối với Dự án Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3 Mở rộng (do EVN làm chủ đầu tư; EVNGENCO1 và đại điện là Ban Quản lý dự án Nhiệt điện 3 là đơn vị tư vấn quản lý dự án), trong 6 tháng đầu năm 2021, giá trị thực hiện của dự án đạt trên 17 tỉ đồng. Dự án Nhà máy thủy điện Đa Nhim mở rộng bám sát tiến độ, dự kiến hoàn thành toàn bộ đường hầm trong tháng 7-2021 và phát điện thương mại tổ máy 80 MW trong tháng 8-2021.

Thực hiện chủ đề năm 2021 “Chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam”, EVNGENCO1 đã hoàn thiện Đề án “Chuyển đổi số tại Tổng công ty Phát điện 1” và ban hành kế hoạch chuyển đổi số của EVNGENCO1 năm 2021, trong đó giao nhiệm vụ chuyển đổi số cụ thể cho từng đơn vị, đảm bảo công tác Chuyển đổi số sẽ góp phần quan trọng trong việc cải tiến công tác sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.

Trong 6 tháng cuối năm 2021, EVNGENCO1 sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức. Vì vậy, Tổng công ty đã xây dựng và sẽ triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp về sản xuất kinh doanh điện, đầu tư xây dựng, tài chính, quản trị... phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2021.

Theo đó, nhiệm vụ được EVNGENCO1 đặt lên hàng đầu là hoàn thành sản lượng điện 17,7 tỉ kWh, phấn đấu hoàn thành và vượt kế hoạch được giao. Các tổ máy phát điện vận hành an toàn, ổn định, đáp ứng yêu cầu huy động của Trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia. Các hồ thủy điện vận hành tuân thủ quy trình vận hành liên hồ chứa, đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ và cung cấp đủ nước cho sản xuất điện năng. Công tác cung ứng than đảm bảo đủ cho vận hành trong các tháng cuối năm 2021 và mùa khô năm 2022; tiếp tục nâng cao năng suất bốc dỡ Cảng Duyên Hải, nâng tồn kho dự trữ than tại các nhà máy lên mức tối đa. Công tác sửa chữa lớn các tổ máy hoàn thành theo kế hoạch, đảm bảo chất lượng và tiến độ.

EVNGENCO1 sẽ đẩy nhanh tiến độ công tác chuẩn bị đầu tư cho các dự án mới, song song với việc hoàn thành các dự án trọng điểm. Cụ thể là Dự án Nhà máy Thủy điện Đa Nhim mở rộng đảm bảo đủ điều kiện phát điện 80MW trong tháng 8-2021 và Dự án Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3 Mở rộng hoàn thành quyết toán gói thầu EPC trong tháng 10-2021.

Trong 6 tháng cuối năm 2021, Tổng công ty sẽ triển khai Đề án “Chuyển đổi số tại Tổng công ty Phát điện 1” với một số đề tài trọng tâm hướng đến giảm chi phí nhiên liệu, tối ưu công tác quản trị hiệu suất và giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh trên nền tảng di động, phục vụ công tác điều hành sản suất trong toàn Tổng công ty.