Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) vừa có công điện gửi các đơn vị quản lý, vận hành các nhà máy điện ở miền Bắc và Trung Bộ, bao gồm Công ty thủy điện Sông Tranh, Công ty thủy điện Bản Vẽ, Công ty nhiệt điện Uông Bí, Công ty nhiệt điện Nghi Sơn, Công ty cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh và Công ty cổ phân phát triển điện lực Việt Nam.



EVNGENCO1 yêu cầu 6 đơn vị nói trên thực hiện nghiêm các chỉ đạo của tổng công ty về việc sẵn sàng ứng phó với thiên tai trong điều kiện dịch bệnh COVID-19. Theo đó, các đơn vị nghiêm túc thực hiện quy định 5K giữa lực lượng đi ca vận hành và đội xung kích tránh tiếp xúc trực tiếp với lực lượng địa phương. Các đơn vị cũng cần thường xuyên theo dõi các thông tin cập nhật của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia và tham khảo các trang thông tin dự báo của quốc tế để chủ động có các giải pháp ứng phó kịp thời.



Chính quyền tỉnh Quảng Nam kiểm tra an toàn đập, hồ chứa tại Nhà máy Thủy điện Sông Tranh 2.

Các đơn vị cần xử lý kịp thời các tình huống, đảm bảo an toàn cung cấp điện, an toàn cho người, thiết bị, chuẩn bị đầy đủ nguồn lực, trang thiết bị, phương tiện, vật tư để khắc phục kịp thời các sự cố do thiên tai gây ra trong thời gian nhanh nhất.

Đồng thời, các công ty chuẩn bị kích hoạt phương án đảm bảo an toàn hồ, đập thủy điện, hồ thải xỉ, kho than và các công trình đang thi công dở dang, đặc biệt là các khu xung yếu có nguy cơ sạt lở trong các đợt mưa lũ trước chưa được khắc phục triệt để.

Lưu lượng nước về các hồ chứa khá tốt giúp các nhà máy thủy điện hoạt động hiệu quả.



Theo EVNGENCO1, trong tháng 8, các nhà máy của EVNGENCO1 vận hành ổn định. Lưu lượng nước về các hồ chứa như Đại Ninh, Đa Nhim khá tốt giúp các nhà máy thủy điện hoạt động hiệu quả. Dù tình hình thủy văn tốt nhưng đại dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến khó lường, khiến phụ tải giảm thấp, ảnh hưởng lớn đến công tác sản xuất kinh doanh của EVNGENCO1.

Tổng sản lượng điện EVNGENCO1 sản xuất được trong tháng 8 là 2,3 tỉ kWh, đạt 84,4% kế hoạch tháng. Lũy kế 8 tháng, sản lượng điện sản xuất của Tổng công ty đạt 24,3 tỉ kWh, bằng 68,5% kế hoạch năm EVN giao.

Đối với công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, EVNGENCO1 tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc các quy định của Chính phủ và chính quyền địa phương để vừa phòng, chống dịch vừa sản xuất đảm bảo an toàn. Các đơn vị thuộc khu vực nguy cơ cao thực hiện cách ly tập trung lực lượng vận hành, sửa chữa; các đơn vị thuộc khu vực “bình thường mới” tổ chức xét nghiệm sàng lọc ngẫu nhiên 20% cán bộ nhân viên/tuần. Tổng công ty và các đơn vị tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để triển khai kế hoạch tiêm vaccine cho người lao động đúng thời hạn.

Về kế hoạch tháng 9, nhiệm vụ được EVNGENCO1 đặt lên hàng đầu là hoàn thành sản lượng điện được giao 2,3 tỉ kWh, trong đó sản lượng của dự án Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng là 276 - 479 triệu kWh tùy tình hình thực tế. Các tổ máy phát điện vận hành an toàn, ổn định, đáp ứng yêu cầu huy động của Trung tâm điều độ hệ thống điện Quốc gia.

Đặc biệt, các nhà máy thủy điện tuân thủ quy định về quy trình vận hành liên hồ chứa, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cũng như vận hành trong mùa lũ.

Chuyển đổi số được EVNGENCO1 xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Trong tháng 9, tổng công ty sẽ triển khai thủ tục để xây dựng các phần mềm theo nhiệm vụ chuyển đổi số năm 2021 của tổng công ty. Ứng dụng quản lý, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của tổng công ty trên thiết bị di dộng sẽ được áp dụng chính thức.