Tổng Công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) luôn chủ động thực hiện nhiều biện pháp để đảm bảo cung cấp điện an toàn, tin cậy cho người dân mùa mưa bão. Đặc biệt là các tuyến dây ở các khu vực dân cư thường bị ngập nước khi mưa lớn hay triều cường.





Công nhân EVNHCMC đang thực hiện bảo trì lưới điện 2. Ảnh: HT

Chủ động rà soát, kiểm tra an toàn lưới điện

Trước mùa mưa bão, EVNHCMC đã tăng cường kiểm tra, rà soát, nhất là các khu vực dễ bị ảnh hưởng bởi thời tiết cực đoan (mưa bão, ngập úng…) để kịp thời xử lý. Cụ thể, đơn vị đã thực hiện cải tạo, nâng cao tủ điện, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa kịp thời những thiết bị hư hỏng.

Bên cạnh đó, EVNHCMC còn chủ động tổ chức kiểm tra, phối hợp với các khu quản lý đô thị, Công ty Công viên cây xanh để mé nhánh, tỉa cành các cây xanh có thể tác động đến lưới điện. Đơn vị cũng chủ động kiểm tra các bảng quảng cáo, lều, lán… có khả năng ngã đổ, bay vào đường dây, trạm biến áp. Song song đó, đơn vị cũng lập phương án ứng phó khi có cây ngã đổ vào đường dây cao áp, đảm bảo cung cấp điện các tuyến dây trọng yếu của từng quận, huyện.

Đồng thời, EVNHCMC đã phối hợp với các ngành liên quan, UBND các quận, huyện liên tục kiểm tra, rà soát toàn bộ hệ thống cung cấp điện, bổ sung công suất điện cho các trạm bơm mới được nâng cấp. Song song đó, đơn vị xây dựng kế hoạch đảm bảo cung cấp điện theo yêu cầu bơm tiêu thoát nước khi úng ngập xảy ra, đảm bảo an toàn điện đối với nhà ở và nơi sản xuất, kinh doanh tại các khu dân cư.

Cụ thể, từ đầu năm 2020 đến nay, EVNHCMC đã phối hợp với chính quyền địa phương và Đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ thực hiện kiểm tra an toàn điện tại 302 cơ sở. Trong đó có 43 chung cư, hai chợ, 28 trung tâm thương mại, 40 nhà trọ, 25 cửa hàng xăng dầu, 150 cơ sở sản xuất và 15 trường học.

EVNHCMC cho hay đơn vị luôn chủ động cắt điện để phòng tránh sự cố trên lưới điện do các tình huống thiên tai, đồng thời phối hợp và hỗ trợ khách hàng trong công tác tái lập điện phục vụ sản xuất, sinh hoạt trong thời gian sớm nhất. Đặc biệt, hỗ trợ các cơ quan chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp, cơ sở y tế, cung cấp nước sạch, viễn thông, phát thanh, truyền hình, các trạm bơm tiêu nước chống úng ngập. EVNHCMC thực hiện bảo trì, bảo dưỡng lưới điện và cải tạo lưới điện để đảm bảo an toàn phòng, chống cháy nổ liên quan đến hệ thống, mạng lưới cung cấp điện.

Ngoài ra, để nâng cao độ an toàn, EVNHCMC đã triển khai thí điểm lắp đặt dây hỗ trợ chống đứt dây dẫn trung thế tại các vị trí tập trung đông người như trường học, chợ... Tổng công ty cũng lên kế hoạch chủ động lực lượng ứng trực, chuẩn bị tốt hệ thống thông tin liên lạc, vật tư dự phòng với phương châm “bốn tại chỗ” và nguyên tắc “ba sẵn sàng”. Tất cả nhân lực, phương tiện, trang thiết bị, vật tư… được EVNHCMC chuẩn bị sẵn để kịp thời ứng phó khi có thiên tai, sự cố bất ngờ xảy ra.

Cải tạo hệ thống lưới điện, đảm bảo an toàn

Với phương châm “Lấy chuyên môn để phục vụ cộng đồng”, năm 2020, Đoàn thanh niên EVNHCMC đã phối hợp với Đoàn thanh niên các quận, huyện, Đoàn thanh niên Công an TP thực hiện sửa chữa điện miễn phí cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. Lực lượng thanh niên đã tiến hành cải tạo hệ thống điện nhà, thay thế các bóng đèn cũ bằng bóng đèn tiết kiệm điện; bó gọn lưới điện, cáp thông tin, lắp đèn chiếu sáng dân lập miễn phí cho các tuyến hẻm khu vực ngoại thành.

Sửa chữa, thay thế nhiều công trình, thiết bị điện Trong năm 2020, EVNHCMC đã sửa chữa 313 công trình, khai quang 22.080 điểm/824 tuyến lưới trung thế, sửa chữa 76 trụ nghiêng, củng cố tiếp địa 202 vị trí/91 lượt tuyến. Tổng công ty cũng thay, tăng cường 2.391 m dây/11 lượt tuyến; thay 156 bộ đà cũ; thay, buộc 1.977 sứ; củng cố mối nối, cò đấu 986 điểm; thay 191 bộ LA; thay 456 bộ FCO; thay 129 bộ LBFCO. Đối với lưới hạ thế, tổng công ty thực hiện khai quang 6.505 điểm/415 khu vực; sửa chữa 147 trụ nghiêng; thay 306 trụ hạ thế; tăng cường, thay 53.729 m dây/344 khu vực; thay 418 bộ cầu dao, CB, cân pha hạ thế 1.060 khu vực; kiểm tra, sửa chữa kiến trúc, gia cố các lưới thông gió cho 201 trạm phòng.

Cụ thể, các công trình “Tuyến hẻm có hệ thống điện an toàn, mỹ quan, tiết kiệm” đã thực hiện bó gọn hệ thống lưới điện, cáp thông tin và lắp đèn chiếu sáng dân lập miễn phí. Hiện tại, các đoàn thanh niên đã hoàn thành tại 49 tuyến hẻm với tổng chiều dài hơn 13.000 m, lắp đặt 609 bộ đèn chiếu sáng.

Bên cạnh đó, công trình “Nguồn sáng an toàn, văn minh, tiết kiệm vì an sinh xã hội” thực hiện thi công sửa chữa, lắp đặt hệ thống điện miễn phí cho 455 hộ gia đình khó khăn. Công trình “Chung cư văn minh, sạch đẹp, an toàn” thực hiện cải tạo hệ thống lưới điện hành lang, lắp các bộ đèn chiếu sáng dân lập tại ba khu chung cư và một nhà tập thể, thay mới 2.150 m dây, lắp mới 90 bộ đèn chiếu sáng.•