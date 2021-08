Đây là một trong số các Bệnh viện điều trị COVID-19 mà EVNHCMC đang triển khai tặng vật tư y tế thiết yếu với mong muốn chung tay cùng lực lượng tuyến đầu chống dịch trên địa bàn TP.HCM.

Chương trình trao tặng vật tư y tế thiết yếu cho các bệnh viện tuyến đầu điều trị COVID-19 của EVNHCMC có giá trị hơn 2,6 tỉ đồng bao gồm 24.000 bộ đồ bảo hộ level-4, 7.500 khẩu trang 3M-1860, 7.500 kính chống giọt bắn, 32.640 khẩu trang N.95.

Số vật tư này sẽ được phân bổ đều và tặng cho các Bệnh viện Nhân dân 115, Bệnh viện Dã chiến số 4; Bệnh viện Dã chiến số 11, 12; Bệnh viện Dã chiến Củ Chi; Bệnh viện TP Thủ Đức, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM.

Đợt này, EVNHCMC trao tặng vật tư y tế cho Bệnh viện Nhân dân 115, trong thời gian sắp tới EVNHCMC sẽ phân bổ và trao tặng cho các bệnh viện còn lại.



Ông Lê Văn Minh, Chủ tịch Công đoàn (giữa) thay mặt cán bộ công nhân viên EVNHCMC trao tặng vật tư, thiết bị y tế cho Bệnh viện 115 điều trị COVID-19.

Là một trong những doanh nghiệp chung tay cùng TP đẩy lùi đại dịch COVID-19, EVNHCMC đã khẩn trương vận động toàn thể cán bộ, người lao động ủng hộ một ngày lương để mua sắm vật tư y tế cấp thiết tặng cho các bệnh viện.

Ông Bùi Hải Thành – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy EVNHCMC cho biết đơn vị luôn trân trọng những đóng góp, hi sinh của ngành y tế trong công cuộc phòng, chống dịch COVID-19 trong suốt thời gian qua.

EVNHCMC và hơn 6.500 CNVC-NLĐ luôn dõi theo và đồng hành cùng chính quyền TP, ngành y tế, người dân trong việc đẩy lùi dịch COVID-19 sớm đưa TP về trạng thái bình thường mới.

Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty, ông Lê Văn Minh chia sẻ thêm: "Nhận thấy bảo vệ an toàn, phòng chống lây nhiễm COVID-19 cho lực lượng y tế là cực kỳ quan trọng. Do đó, EVNHCMC đã lựa chọn những vật dụng phòng hộ cá nhân thiết yếu với mong muốn mang đến sự an toàn, đảm bảo sức khỏe, bảo toàn lực lượng nhân viên y tế đang thực hiện nhiệm vụ.

Đây cũng là một trong những hoạt động ý nghĩa của cán bộ, nhân viên EVNHCMC nhân kỷ niệm 45 năm Ngày truyền thống của Tổng công ty 7-8-2021. "



EVNHCMC đảm bảo cấp điện cho các bệnh viện dã chiến. Ảnh: CTV.

Phó Giám đốc Bệnh viện Nhân dân 115 Trần Văn Sóng đã gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban Lãnh đạo và toàn thể CNVC-NLĐ của Tổng công ty Điện lực TP.HCM.

“EVNHCMC cũng là những người trong tuyến đầu chống dịch, rất vất vả, khó khăn nhưng vẫn dành những tấm lòng thương yêu đối với đội ngũ y, bác sĩ đang ngày đêm điều trị bệnh COVID-19.

Đây là món quà rất thiết thực đối với lực lượng y tế trong việc phòng chống lây nhiễm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Chúng tôi chân thành cám ơn” – Bác sĩ Trần Văn Sóng bày tỏ.

Ngay từ đợt dịch COVID-19 đầu tiên, EVNHCMC đã khẩn trương và hoàn thành vượt tiến độ các phương án cấp điện ưu tiên, đảm bảo cung cấp điện kịp thời, đầy đủ và liên tục cho các đơn vị đang thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19. Hiện nay, EVNHCMC đang cấp điện ưu tiên cho 350 địa điểm phục vụ phòng, chống dịch bệnh COVID-19, trong đó 113 bệnh viện, 60 cơ sở y tế, 161 cơ sở cách ly và 16 bệnh dã chiến. Các bệnh viện, cơ sở y tế đều được miễn/giảm tiền điện theo chủ trương của Bộ Công Thương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam.