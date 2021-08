Đặc biệt, EVNNPC đã đảm bảo cung cấp điện ổn định cho bệnh viện, cơ sở y tế phục vụ điều trị, cách ly người nhiễm và nghi nhiễm COVID-19, đồng thời thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo chỉ đạo của Chính phủ và các địa phương.

Cán bộ, nhân viên EVNNPC tuân thủ quy định 5K về phòng, chống dịch COVID-19.



Trong tháng 7, điện thương phẩm của EVNNPC đạt 7,8 tỉ kWh, tăng 7,48% so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế 7 tháng đầu năm 2021, điện thương phẩm EVNNPC đạt 46,2 tỉ kWh, tăng trưởng 10,65% so với cùng kỳ. Tỉ lệ tổn thất điện năng tháng 7 là 4,76%, giảm 0,58% so với cùng kỳ năm 2020; lũy kế 7 tháng là 4,54%, giảm 0,45% so với cùng kỳ 2020.

Trong các tháng đầu năm 2021, tất cả 14 chỉ tiêu dịch vụ khách hàng đều đạt theo quy định. Về công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng trong tháng 7, toàn tổng công ty đã giải quyết cấp điện cho 206 khách hàng trung áp, thời gian trung bình giải quyết các thủ tục của ngành điện là 4,33 ngày.

Trong tháng 7, toàn tổng công ty có 41.725 yêu cầu cung cấp dịch vụ theo phương thức điện tử, đạt tỉ lệ 98,9%, trong đó có 31.380 yêu cầu về dịch vụ điện tiếp nhận qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Lũy kế 7 tháng đầu năm, toàn tổng công ty có 248.929 yêu cầu được tiếp nhận và giải quyết theo phương thức điện tử, có 175.113 yêu cầu về dịch vụ điện của khách hàng đăng ký qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Đến hết tháng 7-2021, toàn tổng công ty đã thực chuyển đổi số được gần 7 triệu hợp đồng; số công tơ điện tử (có thể đọc xa) là 5.504.965 chiếc, số công tơ đã đọc xa là 4.724.342 chiếc, đạt tỉ lệ 86%.

Trong công tác đầu tư xây dựng, EVNNPC đã nỗ lực đảm bảo tiến độ các dự án trong tình hình diễn biến dịch phức tạp ở nhiều tỉnh miền Bắc, các đơn vị làm việc trong điều kiện vừa phòng, chống dịch, vừa thi công.

EVNNPC đã nỗ lực đảm bảo tiến độ các dự án trong tình hình diễn biến dịch phức tạp ở nhiều tỉnh miền Bắc.



Trong đó có 7 dự án được khởi công; 09 dự án được đóng điện; lũy kế 7 tháng đầu năm, EVNNPC đã khởi công được 50 dự án, đóng điện được 40 dự án; các dự án đóng điện đưa vào khai thác sử dụng góp phần đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định cho sự phát triển kinh tế của các địa phương, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện và giảm tổn thất điện năng.

Về nhiệm vụ tháng 8, trước thời tiết đầu tháng 8 được dự báo có những diễn biến bất thường, EVNNPC chỉ đạo các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình điện, chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, nhân lực đảm bảo vận hành an toàn hệ thống điện.

Đồng thời, EVNNPC tiếp tục khuyến cáo người dân, cơ sở sản xuất cần chú ý sử dụng điện an toàn, tiết kiệm. Dịch bệnh COVID -19 đang diễn biến khó lường, EVNNPC nỗ lực để hoàn thành tốt các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trên địa bàn 27 tỉnh, thành phố phía Bắc, thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch bệnh, khuyến cáo khách hàng tăng cường sử dụng các dịch vụ điện trực tuyến, thanh toán tiền điện không sử dụng tiền mặt.

Ngoài ra, EVNNPC chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện hỗ trợ giảm giá điện, miễn giảm tiền điện đợt 4 cho các đối tượng khách hàng theo chủ trương của Chính phủ.