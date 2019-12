EVNNPC: Hơn 30% khách hàng thanh toán không dùng tiền mặt

EVNNPC cho biết sản lượng điện thương phẩm tháng 11-2019 của EVNNPC đạt hơn 5,84 tỉ kWh, tăng 5,61% so với cùng kỳ, trong đó, thành phần công nghiệp xây dựng đạt 3,99 tỉ kWh, chiếm tỉ trọng 68,15% và tăng trưởng 5,77%; thành phần quản lý tiêu dùng đạt 1,5 tỉ kWh, chiếm tỉ trọng 25,64% và tăng 4,84% so với cùng kỳ. Lũy kế 11 tháng năm 2019 tổng sản lượng thương phẩm đạt 64,52 tỉ kWh, tăng 9,27% so với cùng kỳ.

EVNNPC đã đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định, đáp ứng nhu cầu điện cho sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân.



Kết thúc tháng 11-2019, EVNNPC đã đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định, đáp ứng nhu cầu điện cho sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn 27 tỉnh từ Hà Tĩnh trở ra. 14 chỉ tiêu chất lượng dịch vụ khách hàng tháng 11 của toàn EVNNPC đều đạt so với quy định của EVN.

Về chỉ số tiếp cận điện năng, trong tháng 11, toàn EVNNPC đã tiếp nhận giải quyết cấp điện cho 137 khách hàng trung áp, thời gian trung bình giải quyết các thủ tục của ngành điện là 5,09/bảy ngày; giảm 1,91 ngày so với quy định. Lũy kế 11 tháng toàn tổng công ty đã tiếp nhận giải quyết cấp điện cho 2.205 khách hàng trung áp, thời gian trung bình giải quyết các thủ tục của ngành điện là 5,48/bảy ngày, giảm 1,52 ngày so với quy định.

Trong tháng 11-2019 Trung tâm Chăm sóc khách hàng Điện lực miền Bắc đã tiếp nhận được 111.178 cuộc gọi đến, nhận 110.472 yêu cầu từ phía khách hàng qua tổng đài 19006769. Trung tâm cũng đã thực hiện 3.663 cuộc gọi đi nhằm mục đích nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng. Trong tháng, trung tâm cũng đã thực hiện cài đặt dịch vụ chăm sóc qua Zalo cho 410.056 khách hàng.

Tính đến hết tháng 11-2019, tỉ lệ khách hàng thanh toán tiền điện không sử dụng tiền mặt của tổng công ty đạt 31,72%, trong đó tỉ lệ thanh toán qua ngân hàng là 11,82% và tỉ lệ thanh toán qua ví điện tử của tổ chức trung gian: 19,9%. Tỉ lệ khách hàng thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt chủ yếu tăng qua các kênh thanh toán của các tổ chức trung gian, trong đó tăng mạnh là các đối tác Ecpay, Viettel, Payoo có các quầy thu hỗ trợ khách hàng nạp tiền trực tiếp vào ví điện tử.

Trong tháng 12, EVNNPC sẽ bắt đầu triển khai mở rộng giải pháp thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt với VNPost trên địa bàn các tỉnh, dự kiến hết năm 2019, tỉ lệ khách hàng thanh toán tiền điện không sử dụng tiền mặt của toàn tổng công ty sẽ đạt kế hoạch được giao.

Trong công tác đầu tư xây dựng, tháng 11-2019, tổng công ty đã khởi công thêm một công trình, đóng điện được bảy công trình với năng lực tăng thêm 206 MVA. Như vậy, tính từ đầu năm đến nay, tổng công ty đã thực hiện khởi công 57 công trình và đóng điện vận hành 50 công trình. Dự kiến hết tháng 12-2019 tổng công ty sẽ hoàn thành đóng điện 25 dự án với năng lực tăng thêm 157,88 km đường dây và 795MVA công suất máy biến áp.

Về công tác tái cơ cấu và thoái vốn tại các đơn vị, hết tháng 11, tổng công ty đã hoàn thành thẩm định giá và lập phương án thoái vốn tại Công ty cổ phần Thiết bị điện miền Bắc (NEEM), thẩm định giá và lập phương án tăng tỉ lệ sở hữu vốn góp EVNNPC tại Công ty cổ phần Xây lắp điện lực 1; thực hiện công tác định giá doanh nghiệp Công ty cổ phần Thủy điện Nậm mở, rà soát báo cáo lấy ý kiến các bộ phận thẩm định giá, phương án thoái vốn giá khởi điểm lần 1 và 2.

Trong tháng 12 - tháng tri ân khách hàng, EVNNPC sẽ cùng với các đơn vị trong EVN chính thức cung cấp dịch vụ điện trên Cổng dịch vụ công Quốc gia. Song song EVNNPC tiếp tục tăng cường các giải pháp đảm bảo cung ứng điện an toàn, ổn định cho khách hàng, giảm tổn thất điện năng, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình điện, nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh…