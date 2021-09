Theo đó, điện thương phẩm tháng 8-2021 của EVNNPC đạt 7,95 tỉ kWh, tăng 10,82% so với cùng kỳ năm 2020, là đơn vị có tổng sản lượng điện thương phẩm cao nhất trong các tổng công ty điện lực thuộc EVN. Mặc dù trong giai đoạn ảnh hưởng dịch COVID-19 nhưng sản lượng điện thành phần công nghiệp xây dựng vẫn tăng trưởng ổn định với tỉ lệ 60,79%, tăng 11,82%, quản lý tiêu dùng chiếm 32,94%, tăng 11,22%; thương nghiệp dịch vụ chiếm 2,34%.

Tỉ lệ tổn thất điện năng của EVNNPC có xu hướng giảm so với cùng kỳ năm 2020.



Lũy kế 8 tháng qua, sản lượng điện thương phẩm toàn tổng công ty đạt 54,211 tỉ kWh, tăng 10,67% so với cùng kỳ năm 2020. Tỉ lệ tổn thất điện năng tháng 8 thực hiện là đạt 4,82%, giảm 0,22% so với cùng kỳ 2020. Tỉ lệ tổn thất điện năng thực hiện lũy kế 8 tháng là 4,58%, giảm 0,42% so với cùng kỳ 2020.

EVNNPC đã đảm bảo cung cấp điện ổn định sinh hoạt của nhân dân cho 27 tỉnh, TP phía Bắc; cấp điện an toàn ổn định cho các khu cách ly, điều trị người nhiễm và nghi nhiễm COVID-19.

Tất cả 14 chỉ tiêu dịch vụ khách hàng đều đạt theo quy định. Tháng 8 vừa qua, tổng công ty đã giải quyết cấp điện cho 195 khách hàng trung áp, thời gian trung bình giải quyết các thủ tục của ngành điện là 4,19 ngày. Trong 8 tháng đầu năm 2021 toàn NPC giải quyết cấp điện cho 1.517 khách hàng trung áp, thời gian trung bình giải quyết các thủ tục của ngành điện là 4,17 ngày.

Trong tháng 8, toàn tổng công ty có 39.541 yêu cầu cung cấp dịch vụ theo phương thức điện tử, đạt tỉ lệ 99%; trong đó có 26.265 yêu cầu về dịch vụ điện tiếp nhận qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Lũy kế 8 tháng đầu năm, toàn tổng công ty có 288.581 yêu cầu được tiếp nhận và giải quyết theo phương thức điện tử, đạt tỷ lệ 96,94%; trong đó có 193.947 yêu cầu về dịch vụ điện của khách hàng đăng ký qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Đến hết tháng 8, EVNNPC đã chuyển đổi số được gần 7,94 triệu hợp đồng, đạt 85,8% tổng số hợp đồng cần phải chuyển đổi số. Dự kiến đến tháng 11-2021, toàn tổng công ty sẽ hoàn thành việc chuyển đổi số các hợp đồng mua bán điện theo kế hoạch.

Trong tháng 9 và ba tháng cuối năm 2021, toàn tổng công ty tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ kép, vừa phòng, chống dịch COVID-19 vừa đảm bảo sản xuất, cung ứng điện cho hoạt động sản xuất kinh doanh và sinh hoạt người dân trên địa bàn 27 tỉnh miền Bắc.

Người lao động EVNNPC tập trung cao độ cho mục tiêu vừa chống dịch vừa cung ứng điện hiệu quả.



Trong tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn ra phức tạp và mùa mưa bão đã đến, EVNNPC kêu gọi khách hàng tăng cường sử dụng các dịch vụ điện lực trực tuyến, thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt; sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả. Quý khách hàng có thể vào trang thông tin điện tử của EVNNPC: https://npc.com.vn, fanpage của Tổng công ty: https://www.facebook.com/evnnpc.viniemtincuaban và gọi điện thoại đến Tổng đài chăm sóc khách hàng 19006769 để được hỗ trợ.