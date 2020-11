EVNNPC: Tổn thất điện năng tiếp tục giảm

Ngày 11-11, EVNNPC đã có báo cáo tình hình sản xuất, kinh doanh tháng 10 và 10 tháng năm 2020. Theo đó, sản lượng điện thương phẩm tháng 10-2020 đạt 6,4 tỉ kWh, tăng 6,45% so với cùng kỳ. Lũy kế 10 tháng, điện thương phẩm đạt 62,54 tỉ kWh, tăng 6,6% so với cùng kỳ năm 2019 và đạt 81,22% kế hoạch EVN giao. Đây là mức tăng cao nhất trong các Tổng công ty Điện lực của EVN. Dự kiến sản lượng điện thương phẩm năm 2020 của EVNNPC sẽ thực hiện khoảng 74,5 tỉ kWh. Tổn thất điện năng tháng 10-2020 đạt 4,36 %, giảm 0,08% so với cùng kỳ năm 2019, lũy kế 10 tháng EVNNPC đạt 4,91%, giảm 0,35% so với cùng kỳ 2019.



Cũng trong tháng 10-2020, tất cả 14 chỉ tiêu chất lượng dịch vụ khách hàng của EVNNPC đều đạt so với quy định của EVN. Trong đó tiếp nhận giải quyết cấp điện cho cho 147 khách hàng trung áp, thời gian trung bình giải quyết các thủ tục của ngành điện là 4,38 ngày, giảm 2,62 ngày so với quy định của EVN. Các đơn vị đã thực hiện tốt việc niêm yết công khai trình tự, thủ tục giải quyết yêu cầu của khách hàng. Trong 10 tháng, toàn EVNNPC tiếp nhận giải quyết cấp điện cho 1.770 khách hàng trung áp, thời gian trung bình giải quyết các thủ tục của ngành điện là 4,57 ngày; giảm 2,43 ngày so với quy định của EVN.

EVNNPC tiếp tục đẩy mạnh hợp tác cung cấp dịch vụ thanh toán trực tuyến, tăng cường triển khai các giải pháp thu tiền điện bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt. Tỉ lệ khách hàng thanh toán tiền điện không sử dụng tiền mặt đến hết tháng 10-2020 đạt 55,22%; doanh thu qua kênh thanh toán không tiền mặt đạt 86,70 %, vượt kế hoạch EVN giao 1,70%.

Về kế hoạch tháng 11, EVNNPC cho biết sẽ tập trung hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch phấn đấu năm 2020 và các chỉ tiêu giai đoạn 2016-2020. Tiếp tục tăng cường các giải pháp đảm bảo cung ứng điện an toàn, ổn định cho khách hàng, thực hiện nhiệm vụ kép, vừa đảm bảo sản xuất kinh doanh vừa thực hiện phòng chống dịch bệnh COVID-19; giảm tổn thất điện năng; đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình điện; triển khai các hoạt động tuyên truyền sử dụng điện an toàn và phòng tránh tai nạn điện trong mùa mưa bão. Tổ chức các hoạt động tháng tri ân khách hàng, hoàn thiện mô hình tài chính tổng công ty đến năm 2025 phục vụ xếp hạng tín nhiệm quốc tế.

EVNNPC đã chỉ đạo kịp thời các đơn vị huy động nguồn lực cần thiết, khẩn trương tổ chức khắc phục sự cố sau bão, cấp lại điện cho nhân dân trong thời gian sớm nhất.