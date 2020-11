EVNNPC ủng hộ miền Trung 6 tỉ đồng khắc phục thiên tai

100% khách hàng ở Nghệ An, Hà Tĩnh đã được cấp điện trở lại Sau nhiều ngày nỗ lực khắc phục sự cố hệ thống lưới điện trong điều kiện thời tiết vô cùng khó khăn, tính đến chiều 2-11, Công ty Điện lực Nghệ An và Hà Tĩnh đã cấp điện trở lại cho 100% khách hàng sau mưa lũ và hoàn lưu cơn bão số 9. Hiện tổng số đường dây lưới điện trung thế còn sự cố là 49 đường dây, trong đó PC Nghệ An là 26 đường dây và Hà Tĩnh là 23 đường dây. 100% số trạm biến áp cũng đã được khôi phục. Con số thiệt hại của Công ty Điện lực Nghệ An hiện chưa thể kiểm đếm do một số nơi nước chưa rút. Còn tại Công ty Điện lực Hà Tĩnh thiệt hại ước khoảng 1,5 tỉ đồng.