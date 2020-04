EVNNPT giữ an ninh, an toàn lưới điện mùa dịch COVID-19

Ông Nguyễn Tuấn Tùng, Tổng giám đốc Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) có cuộc chia sẻ với báo giới về các phương án ứng phó với dịch COVID-19.



Ông Nguyễn Tuấn Tùng, Tổng Giám đốc EVNNPT



.Nhiều người lo ngại dịch COVID-19 sẽ ảnh hưởng tới cán bộ, nhân viên của EVNNPT. EVNNPT đã xây dựng những phương án như thế nào để ứng phó, thưa ông?

+ Ông Nguyễn Tuấn Tùng: Với mục tiêu không để xảy ra trường hợp cán bộ, nhân viên mắc dịch bệnh, đồng thời đảm bảo hệ thống truyền tải điện vận hành an toàn, ổn định, tin cậy, EVNNPT đã xây dựng phương án ứng phó với những tình huống giả định. Với mỗi kịch bản, EVNNPT cũng đã đề ra các giải pháp thực hiện chi tiết. Các đơn vị sẽ linh hoạt xử lý để vừa đảm bảo hiệu quả phòng chống dịch bệnh vừa đáp ứng yêu cầu sản xuất.

Thực hiện nghiêm Chỉ thị 16 của Thủ Tướng về giãn cách xã hội, hiện nay 100% các trạm biến áp do EVNNPT quản lý đã thực hiện việc cô lập lực lượng vận hành; trung tâm điều độ của các công ty cũng đã thực việc cô lập lực lượng trực điều độ; Các đội truyền tải điện chia nhóm để thực việc cách ly tập trung còn lại tự cách ly tại gia đình. Ngoài cô lập lực lượng trực vận hành, trực điều độ để giảm thiểu, ngăn ngừa nguy cơ lây bệnh thì EVNNPT cũng chỉ đạo và yêu cầu các đơn vị luôn chuẩn bị sẵn lực lượng dự phòng, sẵn sàng thay thế trong nội bộ công ty và hỗ trợ các đơn vị bạn. Đối với lực lượng lao động gián tiếp, EVNNPT đang thực hiện triệt để việc điều hành xử lý công việc từ xa, chỉ có một bộ phận nhỏ do đặc thù của công việc mới làm việc trực tiếp tại cơ quan.

Chúng tôi tin tưởng rằng EVNNPT sẽ luôn chủ động trong mọi tình huống, đảm bảo vận hành an toàn hệ thống, cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế và đời sống dân sinh.

EVNNPT ứng dụng công nghệ vào quản lý, vận hành hệ thống điện.



.Việc đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý vận hành lưới điện nhằm giảm/hạn chế sức lao động cũng như tiếp xúc giữa con người với nhau trong mùa dịch bệnh được EVNNPT triển khai ra sao, thưa ông?

+ Việc ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý vận hành được EVNNPT triển khai mạnh mẽ trong những năm qua chứ không chỉ trong mùa dịch bệnh này. Đối với vận hành trạm biến áp, EVNNPT đã triển khai chuyển các TBA 220kV sang vận hành không người trực, tiết giảm lực lượng lao động vận hành trạm (đến nay EVNNPT đã chuyển 60% trạm biến áp 220kV vận hành không người trực), việc thao tác được thực hiện từ xa từ các trung tâm điều độ.

Đối với vận hành đường dây, EVNNPT đã triển khai ứng dụng thiết bị bay trong quản lý vận hành, kiểm tra đường dây giúp tiết giảm sức lao động và tai nạn do công tác trèo cao kiểm tra, hạn chế tiếp xúc con người.

Đối với công tác điều hành sản xuất hằng ngày, EVNNPT triển khai ứng dụng cuộc họp từ xa qua hội nghị truyền hình, Zoom meeting, Microsoft Team… trao đổi, báo cáo qua Mail, nhóm Zalo, Viber… để chỉ đạo sản xuất, trao đổi trực tuyến.

Ngoài ra, EVNNPT cũng ứng dụng thiết bị bay UAV phun khử trùng tại trạm biến áp. Điều này giúp tối ưu nhân lực, giảm thời gian phun so với phương pháp thủ công. Đặc biệt có thể xử lý các khu vực có yêu cầu cao về việc cách ly, cô lập.

.Vậy đối với công tác đảm bảo tiến độ các dự án truyền tải?

+ Dịch COVID-19 đã ảnh hưởng rất lớn đến mọi mặt của đời sống xã hội, truyền tải điện cũng là ngành chịu tác động tiêu cực từ dịch bệnh trên.

Chẳng hạn như đối với các dự án đầu tư xây dựng thì sự ảnh hưởng càng rõ nét hơn. Đó là công tác chuẩn bị đầu tư, thời gian xem xét, phê duyệt hồ sơ dự án ở các cấp, cung ứng vật tư thiết bị chưa đúng hẹn. Ngoài ra, ảnh hưởng đến việc phê duyệt và thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, đến đội ngũ thi công, giám sát trên công trường.

Để khắc phục, đối với những dự án cấp bách cần vận hành đúng hạn để đảm bảo an toàn cung cấp điện, EVNNPT vẫn quyết tâm cùng các nhà thầu thực hiện với phương châm vừa đáp ứng yêu cầu tiến độ, vừa đáp ứng yêu cầu an toàn cho con người. Ví dụ, dự án nâng công suất TBA 500kV Nho Quan (Ninh Bình), do chuyên gia không thể sang để giám sát việc lắp đặt máy biến áp, EVNNPT đã phải thay đổi phương án, dùng máy biến áp dự phòng từ Trạm 500kV Phố Nối (Hưng Yên) để lắp đặt vận hành, dự án sẽ đóng điện trong tháng 4-2020 để tránh quá tải cho máy biến áp hiện hữu.

Những dự án cấp bách đảm bảo giải tỏa nguồn năng lượng tái tạo như TBA 220kV Ninh Phước (Ninh Thuận), nâng công suất TBA 500kV Vĩnh Tân (Bình Thuận), tổng công ty vẫn tăng cường điều hành dự án, đảm bảo nhân lực thi công và điều động thiết bị ưu tiên cho dự án để đảm bảo tiến độ đóng điện cho dự án theo yêu cầu của EVN.

Để đảm bảo chất lượng công trình, an toàn cho lực lượng thi công, EVNNPT đã chỉ đạo và ban hành những quy định kiểm soát chặt chẽ nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh trên công trường. Lực lượng giám sát, thi công phải cách ly, hạn chế tiếp xúc với bên ngoài, nếu cần tiếp xúc thì phải hạn chế số lượng và bố trí khu vực riêng cho việc tiếp xúc, trao đổi công việc. Tuy thi công trong mùa dịch nhưng việc giám sát thi công vẫn phải được tuân thủ tuyệt đối để đảm bảo chất lượng công trình, ngoài giám sát trực tiếp thì EVNNPT cũng đang thực hiện việc giám sát gián tiếp qua các phần mềm công nghệ hiện hành…

.Xin cảm ơn ông!