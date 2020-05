EVNNPT nỗ lực đóng điện TBA 220kV Ninh Phước đúng tiến độ

Tại cuộc họp kiểm điểm tiến độ công trình TBA 220 kV Ninh Phước (Ninh Thuận) và đường dây (ĐZ) đấu nối, ngày 13-5, ông Nguyễn Đức Tuyển, Giám đốc Ban quản lý dự án các công trình điện miền Trung (CPMB), cho biết công trình được CPMB khởi công ngày 27-12-2019, với quy mô lắp đặt 2 máy biến áp 220 kV - 250 MVA, ĐZ đấu nối các ngăn lộ thiết bị 110-220 kV có liên quan.



Tiến độ công trình được chia làm 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 hoàn thiện mặt bằng trạm, lắp đặt một số hạng mục liên quan; nghiệm thu, đóng điện giai đoạn 1 dự kiến ngày 28-6. Giai đoạn 2 hoàn thiện phần xây dựng còn lại; nghiệm thu đóng điện giai đoạn dự kiến vào ngày 15-12. Đối với phần thi công đường dây đấu nối, hiện các đơn vị đã đúc móng và dự kiến hoàn thành dựng cột, kéo dây vào trước trung tuần tháng 6-2020.

Theo ông Tuyển, trong quá trình triển khai dự án, do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 nên đã ảnh hưởng đến công tác giải phóng mặt bằng cũng như huy động nhân lực, cung cấp thiết bị làm chậm tiến độ so với kế hoạch đề ra.

Tuy nhiên, với nỗ lực của các bên liên quan, vừa phải đảm bảo các quy định về giãn cách chống dịch, vừa đảm bảo bám sát hiện trường, đến nay một số hạng mục thi công vẫn đảm bảo tiến độ. Việc cung cấp vật tư thiết bị cũng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 nhưng CPMB cũng đã có nhiều giải pháp để đảm bảo thời gian lắp đặt. Cụ thể, gói thầu cung cấp và vận chuyển MBA 220 kV - 250 MVA dự kiến ngày 20-5 đến trạm; các gói thầu cung cấp thiết bị khác dự kiến ngày 25-5 sẽ cấp xong cho nhà thầu xây lắp.

Ông Nguyễn Tuấn Tùng, Tổng giám đốc EVNNPT (áo xanh, đứng giữa), kiểm tra thực tế thi công dự án TBA 220 kV Ninh Phước.



Tại cuộc làm việc, ông Nguyễn Tuấn Tùng, Tổng giám đốc EVNNPT, đánh giá tình hình thực tế khối lượng công việc so với kế hoạch đối với giai đoạn 1 còn rất lớn, nhiều khả năng ảnh hưởng đến tiến độ. Mặc dù có những tiến triển về tiến độ, tuy nhiên ông Tùng cho rằng với thời gian chỉ còn gần hai tháng, khối lượng còn lại lớn, tình hình cung cấp thiết bị còn chưa khả quan.

Đây là công trình được Đảng ủy EVN chọn là công trình gắn biển chào mừng Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Do đó, ông Tùng yêu cầu CPMB bám sát công trường, đôn đốc các nhà thầu thi công phải hoàn thành giai đoạn 1 chậm nhất cuối tháng 6-2020 đúng như đã cam kết với lãnh đạo EVN.

“CPMB cần tranh thủ sự giúp đỡ của UBND huyện Hàm Thuận Nam để giải quyết dứt điểm 2 vị trí móng bàn giao cho đơn vị thi công đoạn ĐZ đấu nối. Đối với các đơn vị thi công, cần phải chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với CPMB, chính quyền địa phương để vận động người dân bàn giao móng trước để triển khai thực hiện đảm bảo mục tiêu đóng điện công trình theo yêu cầu” - ông Tùng nói.

Bên cạnh đó, ông Tùng yêu cầu CPMB cần tập trung mọi nguồn lực và quyết liệt hơn nữa, cử cán bộ giám sát tiến độ cung cấp vật tư, tránh chậm trễ ảnh hưởng đến tiến độ dự án. Ngoài ra, CPMB cần đặc biệt lưu ý đến vấn đề an toàn lao động và công tác phối hợp với công an địa phương trong việc đảm bảo an ninh, trật tự và an toàn trong quá trình thi công cũng như công tác vận hành dự án sau này.