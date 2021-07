Điện lực TP. Cần Thơ khắc phục sự cố điện do mưa bão chiều ngày 20-7.



Cảnh báo nhiều tai nạn điện chết người

Theo EVNSPC trong 6 tháng đầu năm 2021, lưới điện tại 21 tỉnh thành phía Nam do EVNSPC quản lý vận hành đã xảy ra 179 sự cố do người dân vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp (HLATLĐCA), làm thiệt hại về tài sản và người.

Trong số đó, có 24 vụ người dân bị phóng điện làm chết 9 người, bị thương nặng 14 người, bị thương nhẹ 3 người. Nguyên nhân chủ yếu do người dân vi phạm khoảng cách an toàn công trình điện như thi công nhà, nhà tiền chế khung sắt, xây dựng kho, sửa chữa nhà xưởng, lắp đặt bảng hiệu quảng cáo. Một số nguyên nhân khác là người dân tụ tập câu cá gần lưới điện cao áp bất cẩn để dây câu chạm vào đường dây; phương tiện giao thông sử dụng thiết bị cẩu, nâng dỡ hàng hóa bất cẩn để đầu cần cẩu chạm vào đường dây dẫn trần mang điện.

Điển hình tại huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, người đàn ông lái xe điều khiển thiết bị cẩu vi phạm HLATLĐCA khiến ông H bị tử vong do phóng điện.

Tại tỉnh Đồng Nai, ngày 7-5-2021, khi đang thi công lắp đạt biển quảng cáo thuê, công trình vi phạm HLATLĐCA, ông T bị phóng điện dẫn đến tử vong.

Mới đây nhất, sáng 16-7, tại huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau, ông N.T.O là công nhân, khi thi công kéo cáp quang Viettel, khi quăng dây cáp thông tin qua mái nhà nhưng bất cẩn qua luôn đường dây cao thế 12,7 kV nên ông O bị phóng điện, may mắn chỉ bị bỏng.

Hiện nay, khu vực miền Nam đang bắt đầu bước vào mùa mưa bão. Để đảm bảo sử dụng điện an toàn, hạn chế rủi ro và ngăn ngừa nguy cơ xảy ra tai nạn điện, EVNSPC đã tăng cường hướng dẫn cách sử dụng điện an toàn đến tất cả khách hàng trên địa bàn 21 tỉnh – thành phía Nam.

Phải đảm bảo an toàn trong lắp đặt điện

Ngành điện miền Nam thường xuyên kiểm tra, bảo trì lưới điện trước mùa mưa bão.



EVNSPC khuyến cáo trước mùa mưa bão, người dân nên kiểm tra lại hệ thống điện trong gia đình, kịp thời phát hiện, khắc phục những vấn đề có nguy cơ gây sự cố tai nạn điện. Lắp thêm cầu dao chống giật để khi có bị chạm điện thì thiết bị này sẽ tự động cắt nguồn điện, ngăn ngừa tai nạn điện.

Dây nhánh sau đồng hồ điện phải được lắp song song hai dây, cao hơn đầu người, chọn dây phù hợp công suất, bề mặt cách điện của dây dẫn tốt, chịu được lực căng. Dây phải được lắp vào thiết bị có sử dụng sứ cách điện, đảm bảo chắc chắn khi có mưa giông, gió lốc không bị gió đánh rơi xuống đất hoặc đứt. Đồng thời, không dùng điện bằng cách lấy một dây (dây lửa), dây còn lại nối đất kéo ra ruộng, vườn, ao, đìa… để thắp sáng, tưới tiêu, bảo vệ tài sản, hoa màu, hoặc dùng điện để bẫy chuột, chim, bắt cá…

Lưu ý bố trí chỗ lắp đặt đường dây dẫn điện, ổ cắm điện, thiết bị sử dụng điện trong nhà cao hơn mức nước thường ngập lụt, ẩm ướt; lắp thiết bị đóng, cắt điện có tính năng chống rò điện phù hợp.

Đặc biệt, người dân không lắp đặt kéo dây cột vào cây xanh hoặc để dưới đất, dưới nước. Không để dây bị khuyết tật, gấp gẫy, trầy tróc lớp cách điện, dây giăng không quá căng và đạt độ võng an toàn. Trường hợp nối thì bảo kỹ thuật chắc chắn an toàn, mối nối so le nhau, sử dụng băng keo cách điện chuyên dùng để quấn.

Các dây kéo vượt sông vượt lộ, giao cắt với những điểm giao thông, khu vực đông dân cư phải đảm bảo độ cao, tuyệt đối không có mối nối tại những khoảng vượt này. Khi lắp đặt tủ điện ngoài trời phải đạt độ cao từ 1,4 mét để tránh ngập nước, thuận tiện cho thao tác, nối đất thùng bảo vệ chống rò rỉ điện, che chắn chống thấm khi mưa gió, nước không tạt vào táp lô điện.