Phía tỉnh Long An cho biết, chuyến xe đưa người dân về quê có 94 người. Ngoài ra còn có nhiều xe tải trở thêm 60 xe máy là phương tiện cá nhân của người dân về cùng.

Toàn bộ người dân đều mặc đồ bảo hộ, có giấy xét nghiệm âm tính với COVID-19 trước khi lên xe.



Người dân Long An được đón về quê. Ảnh: CTV.





Một lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Long An cho biết người dân trở về sẽ được cách ly và tiến hành xét nghiệm theo quy định.

Theo kế hoạch của UBND tỉnh, người dân cần đóng phí theo quy định, người dân thuộc diện hộ nghèo, khó khăn sẽ được hỗ trợ.

Trước đó, UBND tỉnh Long An có công văn đề nghị Ban liên lạc Hội đồng hương Long An tại TP.HCM hỗ trợ làm đầu mối tiếp nhận thông tin đăng ký nhu cầu của người dân để phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các ngành chức năng của tỉnh lên kế hoạch đón người dân về Long An đảm bảo trật tự, an toàn, chu đáo.



Chi tiết thông tin chi phí cách ly, phương tiện.

Hội đồng hương tỉnh chủ động phối hợp với TP.HCM và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, tỉnh Long An đã ban hành công văn đề nghị UBND các tỉnh Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Trà Vinh, Hậu Giang, Sóc Trăng, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, Cần Thơ... phối hợp, thông tin về kế hoạch đưa người lao động, người dân đang làm việc, học tập tại TP.HCM trở về địa phương an toàn, hiệu quả.

Trong đó thể hiện rõ danh sách, số lượng xe (xe ô tô, xe khách...) và thời gian dự kiến di chuyển qua địa bàn tỉnh Long An để tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi trong suốt quá trình di chuyển của đoàn.