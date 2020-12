Gần 1.700 vụ vi phạm an ninh hàng không

Số liệu này Cục hàng không Việt Nam đưa ra tại Hội nghị tổng kết công tác công tác quản lý nhà nước về hàng không năm 2020, ngày 21-12.

Cục hàng không đánh giá năm 2020, thị trường vận tải hàng không Việt Nam giảm mạnh so với các năm trước. Cụ thể, sản lượng sản lượng điều hành bay ước đạt 424.000 chuyến, giảm 548.000 chuyến so với cùng kỳ năm 2019.

Trong đó, hành khách thông qua các cảng hàng không ước đạt 66 triệu khách và 1,3 triệu tấn hàng hóa, giảm tương ứng 43,4% về hành khách và 15,6% về hàng hóa so với năm 2019.



Đại dịch khiến hành khách sụt giảm hơn 43% so năm 2019. Ảnh: PHONG ĐIỀN

Cục trưởng Cục hàng không Việt Nam, ông Đinh Việt Thắng, phân tích đại dịch COVID-19 khiến hoạt động hàng không trên toàn thế giới bị ngừng trệ, đặc biệt là hoạt động vận chuyển hàng không quốc tế.

Tại Việt Nam, các chuyến bay quốc tế thường lệ vẫn chưa được phép vận chuyển hành khách vào Việt Nam, trừ một số trường hợp cụ thể phải được sự phê duyệt của các cấp có thẩm quyền.

Năm 2020, Cục hàng không Việt Nam đã phối hợp cùng các đơn vị liên quan đảm bảo an ninh an toàn tuyệt đối cho hơn 100 chuyến bay chuyên cơ, 225 chuyến bay ưu tiên đi/đến tại các cảng hàng không, hoàn thành tốt công tác đón tiếp, phục vụ các đoàn Nguyên thủ thăm chính thức cấp nhà nước Việt Nam đảm bảo chu đáo, trọng thị, công tác an ninh, an toàn, bảo đảm chất lượng dịch vụ theo quy định.

Cục cũng phối hợp, hỗ trợ 188 trường hợp lực lượng công an áp giải tội phạm, 87 trường hợp lực lượng công an ký gửi vũ khí trên chuyến bay. Các Cảng vụ hàng không đã bàn giao 295 vụ việc vi phạm cho cơ quan công an, ba vụ việc cho cơ quan hải quan xử lý theo quy định.

Tính đến hết tháng 11-2020, có gần 1.700 số vụ việc vi phạm an ninh hàng không, giảm 458 vụ so với cùng kỳ năm 2019.