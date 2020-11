Giám sát an ninh dự án mở rộng sân bay Phú Bài

Cục Hàng không Việt Nam chấp thuận thời gian thi công giai đoạn dự án mở rộng sân đỗ Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Phú Bài từ ngày 1-12-2020 đến 15-12-2021.

Cụ thể, khu vực thi công phía Bắc giáp với đường lăn song song SP (khu vực đóng cửa không khai thác); khu vực phía Tây tiếp giáp sân đỗ tàu bay hiện hữu; khu vực phía Nam tiếp giáp với khu vực dự án Nhà ga hành khách T2 đang thi công; khu vực phía Đông tiếp giáp khu vực phụ trợ thi công nằm ngoài hàng rào an ninh khu bay.



Cục hàng không yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định về an ninh tại dự án mở rộng sân đỗ sân bay Phú Bài. Ảnh: PHONG ĐIỀN

Đối với phương án bảo đảm an ninh an toàn trong quá trình thi công, Cục Hàng không yêu cầu khu vực thi công phải được thiết lập hàng rào tôn cao 2,5 m ngăn cách khu vực thi công với khu bay Cảng HKQT Phú Bài hiện hữu; hàng rào phải được gắn đèn, biển hiệu cảnh báo khu vực thi công theo quy định. Trước khi tiến hành thi công, chủ đầu tư phối hợp với nhà thầu thi công tiến hành phổ biến các quy định về an ninh an toàn cho cán bộ, nhân viên tham gia thi công.