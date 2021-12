Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, đêm 22-12 có mưa rào và dông vài nơi tập trung ở các tỉnh ven biển miền Tây Nam bộ.



Đêm 22-12 có mưa rào và dông vài nơi tập trung ở các tỉnh ven biển miền Tây Nam bộ. Ảnh: NC

Ngày 23-12, nắng gián đoạn, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ. Chiều và chiều tối mai có mưa rào rải rác và có nơi có dông tập trung ở các khu vực như Tây Ninh, Bình Phước, Bình Dương, TP.HCM, Long An, Vĩnh Long, An Giang, Đồng Tháp, Cần Thơ, Hậu Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau. Cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to, các khu vực khác có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ đêm ít thay đổi, nhiệt độ ngày giảm nhẹ.

Dự báo từ hai đến bảy ngày tới, thời tiết Nam Bộ, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Từ ngày 24-12 trở đi mưa giảm xuống còn ở diện vài nơi.