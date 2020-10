Theo đó, dự án này sau khi điều chỉnh đã tăng từ 19.555 tỉ đồng lên 35.679 tỉ đồng (tương đương với 195.365 triệu yen Nhật). Trong đó, nguồn vốn vay Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) là 164.762 triệu yen, chiếm 84,33% tổng mức đầu tư.



Lý do điều chỉnh tổng mức đầu tư tăng so với quyết định phê duyệt năm 2008, theo UBND TP Hà Nội, là do thay đổi về quy mô đầu tư, thay đổi tỉ giá quy đổi. Cạnh đó, thay đổi chế độ chính sách và các quy định của Nhà nước liên quan đến việc xác định và quản lý chi phí đầu tư…

Theo kế hoạch ban đầu, thời gian thực hiện dự án từ năm 2009 đến 2015. Tuy nhiên, do điều chỉnh dự án nên dự kiến thời gian hoàn thành xây dựng, đưa vào vận hành toàn tuyến năm 2027. Thời điểm kết thúc công tác đào tạo vận hành bảo dưỡng là năm năm (từ năm 2027 đến 2032).

Hiện UBND TP Hà Nội đang tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư, làm cơ sở phê duyệt điều chỉnh dự án.

Về ga ngầm C9 (ga hồ Hoàn Kiếm) của tuyến metro này, UBND TP Hà Nội đang tổng hợp, báo cáo Thủ tướng về thiết kế quy hoạch tổng mặt bằng và phương án thi công ga này...

Về nguồn vốn vay ODA cho dự án, UBND TP Hà Nội đã đề nghị Bộ Tài chính xem xét, tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định việc gia hạn thời hạn giải ngân hiệp định vay thêm ba năm. Đồng thời, xác nhận trả phí cam kết và các chi phí phát sinh (lãi vay cho hạng mục xây dựng và tư vấn) trong thời gian gia hạn hiệp định.

“Sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, điều chỉnh chủ trương đầu tư, UBND TP Hà Nội sẽ phối hợp với Bộ Tài chính làm việc với JICA về gia hạn hiệp định vay...” - Văn phòng Chính phủ cho biết.