Trong đoàn kiểm tra liên ngành lần này có 30 doanh nghiệp vận tải có phương tiện gây tai nạn trong năm 2018 bị kiểm tra. Đoàn kiểm tra sẽ thực hiện trong một tháng, bắt đầu từ ngày 24-6 đến 28-7. Sau khi kiểm tra xong, đoàn sẽ tổng hợp và báo cáo UBND TP.



Đoàn kiểm tra liên ngành gồm: Ban An toàn giao thông TP, đại diện phòng thuộc Sở GTVT, Sở Y tế, Sở LĐ-TB&XH, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, Công an TP.HCM. Trong đó, ông Trần Quang Lâm, Giám đốc Sở GTVT TP, làm trưởng đoàn; ông Trần Đức Tài, Phó Giám đốc Công an TP, làm phó đoàn; ông Nguyễn Ngọc Tường, Phó Trưởng ban chuyên trách Ban An toàn giao thông TP, làm phó đoàn.

Nội dung kiểm tra gồm: Điều kiện về kinh doanh vận tải bằng ô tô; các quy định về sức khỏe của người lái xe; quy định về cơ sở y tế khám sức khỏe.

Thông qua kiểm tra, đoàn sẽ đề xuất, kiến nghị các giải pháp để nâng cao công tác quản lý nhà nước trong hoạt động vận tải bằng ô tô. Bên cạnh đó, tiến hành xử lý, chấn chỉnh các đơn vị vi phạm.