32 camera phạt nguội phủ kín Quốc lộ 1A đi qua Quảng Bình

Ngày 11-6, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, Cục CSGT Bộ Công an ) đã triển khai lắp đặt và bàn giao cho Phòng CSGT Công an tỉnh thêm 13 camera mới giám sát, xử lý vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ 1A đoạn đi qua địa bàn tỉnh.