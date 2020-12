An Giang: Bố trí đủ xe phục vụ hành khách dịp tết

Sở Giao thông và Vận tải tỉnh An Giang đã có kế hoạch phục vụ vận tải khách trong dịp nghỉ Tết Dương lịch, tết Nguyên đán và Lễ hội mùa Xuân Tân Sửu 2021.

Theo đó Sở yêu cầu các các đơn vị bến phà, bến khách ngang sông phải đảm bảo cho phương tiện lên xuống phà, đò thuận lợi an toàn; không để xảy ra tình trạng ùn tắc phương tiện và hành khách cục bộ trên hai bờ bến phà.

Về vận tải đường bộ, các đơn vị có biện pháp hạn chế tối đa hiện tượng chèn ép giá vé, lợi dụng tăng giá, “xe dù, bến cóc” tự phát... và không để hành khách chậm về quê đón Tết do không có phương tiện vận chuyển. Bố trí đủ phương tiện tham gia vận chuyển hành khách bằng ô tô trên địa bàn An Giang tham gia phục vụ Tết.



Hành khách hành hương về Châu Đốc (An Giang) dịp lễ vừa qua. Ảnh: HD

Đối với các doanh nghiệp kinh doanh vận tải: Tuyệt đối không vận chuyển, mua bán pháo nổ, hàng cấm; ngăn chặn vận chuyển gia súc, gia cầm, động vật nuôi không rõ nguồn gốc và bị dịch bệnh; Thực hiện chở đúng tải trọng cho phép, đúng số người theo quy định, niêm yết biển số xe, số điện thoại đường dây nóng của đơn vị và cơ quan chức năng để hành khách biết và phản ánh khi cần thiết. Cạnh đó, thực hiện nghiêm việc công khai minh bạch và đúng quy định về giá cước vận tải, giá vé bán cho hành khách, quản lý, kê khai, sử dụng vé hành khách theo quy định.

Các đơn vị bến xe khách: Thực hiện công khai, minh bạch và đúng quy định về các loại giá, phí dịch vụ tại bến xe; có phương án bảo vệ an ninh trật tự xung quanh và trong khu vực bến; bố trí cán bộ, công nhân viên làm việc trực thay ca phù hợp với tình hình thực tế của từng bến xe.

Đặc biệt các đơn vị phải thực hiện nghiêm quy định về phòng chống dịch COVID-19; tuyệt đối không vận chuyển những hành khách không đeo khẩu trang, không tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch.

Sở GTVT giao Thanh tra Sở phối hợp với ngành chức năng chủ động tổ chức phương án phân luồng, phân tuyến giao thông phù hợp, bảo đảm giao thông, giải quyết nhanh tình trạng ùn tắc giao thông cục bộ trên các tuyến đường, các bến phà; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Sở GTVT cũng đề nghị Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh phối hợp Ban An toàn giao thông các địa phương hướng dẫn, đôn đốc triển khai thực hiện tốt công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Bên cạnh đó, phối hợp cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra đột xuất các công trình thi công không có phương án đảm bảo tổ chức giao thông, những điểm cong, hẹp và công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông.