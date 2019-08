Ba lớp kiểm tra có ngăn được ‘ma men’ lên máy bay?

Luật pháp tại nhiều nước đã có những quy định rõ ràng về việc cấm hoặc từ chối phục vụ người say xỉn (hoặc có dấu hiệu say xỉn) lên máy bay. Mỹ: Theo quy định của Luật Hàng không Liên bang Mỹ, phi hành đoàn không được cho phép người say xỉn hoặc có dấu hiệu say xỉn lên máy bay. Nếu hành khách có hành vi tấn công, gây rối hoặc cản trở công việc của phi hành đoàn sẽ nhận mức phạt nặng nhất là 5 tỉ đồng và án tù tối đa 20 năm. Úc: Quy định của Cục An toàn hàng không dân dụng Úc ghi rõ hành khách say xỉn trước khi lên máy bay hoặc say xỉn trên máy bay có thể bị cảnh cáo hoặc bị truy tố. Hành khách chỉ được sử dụng chất có cồn do phi hành đoàn phục vụ và không được uống rượu mua từ trước khi lên máy bay. Anh: Cục Hàng không dân dụng Anh quy định các hãng bay có quyền từ chối vận chuyển hành khách có biểu hiện hoặc hành vi đe dọa đến sự an toàn của phi hành đoàn và chuyến bay. Việc say xỉn trên máy bay có thể bị phạt tối đa 147 triệu đồng và hai năm tù tùy mức độ vi phạm. Người có hành vi gây hại đến an toàn bay có thể bị phạt tù đến năm năm. Những hành khách gây rối cũng có thể bị buộc bồi thường toàn bộ chi phí thiệt hại gây ra trên chuyến bay. VĨ CƯỜNG