Bất chấp biển cấm, xe máy đi thẳng vào đường ngược chiều

Theo ghi nhận của phóng viên PLO, ngày 20-6 hàng loạt xe máy đi thẳng vào đường ngược chiều trên các cầu số 3, 4, 5 kết nối giữa đường Trường Sa và Hoàng Sa (phường 5, quận Tân Bình) bất chấp biển cấm dựng ngay đầu cầu.



Người điều khiển xe máy bất chấp đi ngược chiều. Ảnh: ĐÀO TRANG

Tình trạng này đã diễn ra gần một năm nay nhưng vẫn không có hướng xử lý. Kể cả khi lực lượng chức năng đã dựng hàng cọc tiêu để ngăn chặn thì người đi đường vẫn bất chấp, cố tình vòng qua hàng cọc để đi ngược chiều. Chỉ khi nào có CSGT thực hiện phân luồng, xử lý vi phạm thì mới không còn tình trạng đi vào đường cấm nữa.

Chị Nguyễn Thị Ngọc, quận Tân Bình chia sẻ: "Khi nào thấy CSGT đứng gác ở đầu đường bên kia là bên này lập tức quay đầu xe để tránh. Điều khiển phương tiện như vậy, tôi thấy nguy hiểm quá. Đến giờ cao điểm tình trạng đi ngược chiều càng nhiều hơn khiến hai đường Trường Sa, Hoàng Sa thường xuyên bị kẹt cứng."



Thời điểm nào cũng có người cố tình vi phạm. Ảnh: ĐÀO TRANG.

Trước đó, Sở GTVT TP.HCM đã tổ chức phân luồng lại giao thông để giảm tình trạng kẹt xe trên hai tuyến đường này.

Cụ thể, từ ngày 29-9-2018, xe đi từ đường Hoàng Sa qua đường Trường Sa bằng cầu số 1 và 3, không được phép rẽ trái. Ở hướng ngược lại, xe di chuyển bằng cầu số 2, 4, 5 không được phép rẽ trái.



Chỉ khi nào có CSGT tình hình giao thông mới được ổn định. Ảnh: ĐÀO TRANG.

Một CSGT làm nhiệm vụ xử lý, phân luồng giao thông tại đường Trường Sa cho biết việc đi ngược chiều không phải là do điều chỉnh không đúng mà là do ý thức tham gia giao thông của người dân kém. Việc điều chỉnh giao thông của Sở Giao thông vận tải nhằm tạo dòng lưu thông hợp lý nhưng người dân vẫn muốn tranh thủ đi đoạn đường ngắn nên lách luật. Đáng nói là để đi cho đúng luật người dân chỉ cần chạy thêm vài trăm mét, vừa an toàn vừa đảm bảo trật tự giao thông.

"CSGT quận Tân Bình đã treo băngrôn hướng dẫn phân luồng, cho thử nghiệm chạy thử một thời gian không xử phạt. Thậm chí đã lập rào chắn nhưng người điều khiển vẫn cố tình vi phạm thì sẽ tiến hành sẽ xử phạt theo quy định", vị này cho biết.