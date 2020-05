Bật đèn xe máy ban ngày, tranh cãi chưa hồi kết

Xe máy bật đèn ban ngày tốn bao nhiêu xăng? Động cơ xăng thường có hiệu suất khoảng 40% đối với ô tô, 30% với xe máy. Khi động cơ kéo máy phát điện, một phần công suất sẽ tiêu tốn qua truyền động (hiệu suất 98%), bản thân máy phát do mất mát qua từ, điện, ma sát cơ khí nên hiệu suất còn 55%. Như vậy, hiệu suất phát điện từ động cơ xăng trên xe máy chỉ còn 16% so với năng lượng sinh ra từ xăng. Đèn đầu (headlamp) trên xe máy đời cũ sử dụng bóng dây tóc - halogen ở chế độ chiếu gần (cos) có công suất 35 W, còn xe đời mới nếu xài LED công suất tiêu thụ giảm còn 18 W. Một tài xế xe máy công nghệ chạy trung bình 3 giờ/ngày, phần năng lượng do bật đèn ban ngày 105 Wh (378000J với xe cũ) và 54 Wh (194400J, với xe mới). Với hiệu suất chỉ 16% nên xe máy phải chi năng lượng cung cấp cho bóng đèn tương ứng 2,360,000J (xe cũ) hoặc 1,215,000J (xe dùng LED). Trong khi đó, 1 lít xăng sinh ra năng lượng theo lý thuyết 35,000 kJ. Mỗi ngày tài xế chạy xe máy cũ tốn 2.36/35 = 0.067 lít xăng hay cỡ 800 đồng tiền xăng (tạm tính 12.000 đồng/lít) hoặc 0.035 lít (400 đồng) nếu chạy xe mới. PGS-TS ĐỖ VĂN DŨNG (Nguồn: Delco- Remy - Mỹ)