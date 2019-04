Bị nhồi nhét khủng khiếp, hành khách nhắn tin tố cáo tới CSGT

Sáng 28-4, Cục CSGT cho biết nhận được tin nhắn của người dân phản ánh về xe N.H thuộc một doanh nghiệp vận tải tỉnh Yên Bái chạy tuyến Mỹ Đình – Nghĩa Lộ có hành vi nhồi nhét khách lên đến 80 – 90 người.



Nhận được thông tin, Cục CSGT đã chỉ đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ cử lực lượng đang làm nhiệm vụ trên tuyến QL32 tiến hành rà soát.

Đến 10 giờ 25, tại km 89+300, QL 32 thuộc địa phận huyện Thanh Sơn, lực lượng CSGT Phú Thọ phát hiện xe khách loại 42 chỗ biển số 21B 006.43 có dấu hiệu vi phạm, nên dừng xe để kiểm soát.



Qua kiểm tra, CSGT đã phát hiện xe khách chở tới 73 người. Lái xe là Đỗ Văn S (trú tại Nghĩa Lộ, Yên Bái) đã thừa nhận khi xuất bến Mỹ Đình xe chỉ chở 39 khách, song đã tự ý bắt khách dọc đường.



Theo Nghị định 46/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, đối với vi phạm của lái xe Đ.V.S và doanh nghiệp vận tải chủ xe khách 21B 006.23 sẽ bị phạt tiền hơn 40 triệu đồng.



Cũng trong sáng 28-4, Cục CSGT nhận được tin xe khách mang biển số 37B 005.35 thuộc nhà xe S.C chở quá số người quy định đang di chuyển trên QL1A.



Được sự chỉ đạo của Cục CSGT, lực lượng CSGT Công an tỉnh Ninh Bình đã phát hiện, dừng và kiểm tra xe khách này trên tuyến đường tránh QL1A đoạn qua thành phố Ninh Bình.



Kiểm tra thực tế xe khách biển số 37B 005.35 thuộc loại xe 42 chỗ, nhưng đã chở quá 15 người.

CSGT Ninh Bình đã lập biên bản xử lý đối với lái xe Nguyễn.V. T (trú tại Quỳnh Lưu, Nghệ An) và nhà xe S.C đối với hành vi chở quá từ 5 người trở lên trên xe trên 30 chỗ. Theo quy định của pháp luật, lái xe và nhà xe sẽ bị phạt tiền hơn 20 triệu đồng.



Theo Cục CSGT, việc các chủ xe, lái xe lợi dụng các kỳ nghỉ lễ, tết để nhồi nhét khách đã không còn là chuyện mới. Một phần là do ý thức của người dân không có thói quen vào bến mua vé, tự ý vẫy xe dọc đường; một phần là với lợi nhuận cao nên chủ xe và lái xe bất chấp các quy định của pháp luật.



Đơn vị này kiến nghị cần bắt buộc lắp đặt camera song hành cùng thiết bị giám sát hành trình trên xe khách, để cơ quan quản lý có thể ngăn chặn kịp thời hành vi chở quá số người quy định, dừng đỗ bắt khách dọc đường…