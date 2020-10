Bộ Công an: Chưa có xe vẫn có thể đấu giá biển số

Hết thời “xe to đền xe bé” Đại tá Nguyễn Quang Nhật, Trưởng phòng Tuyên truyền, điều tra giải quyết tai nạn, Cục CSGT, cho biết dự thảo mới nhất của Luật Bảo đảm TTATGTĐB bổ sung nhiều điểm mới mang tính tích cực. Điển hình, luật quy định rõ nguyên tắc bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng cho các bên liên quan trong vụ tai nạn giao thông phải căn cứ vào kết luận của cơ quan có thẩm quyền điều tra để làm căn cứ bồi thường, không có chuyện “xe to đền xe nhỏ”. Ngoài ra, luật bắt buộc người điều khiển xe phải quan sát, giảm tốc độ hoặc dừng lại nhường đường cho người đi bộ, xe lăn của người khuyết tật qua đường an toàn. Điều này không chỉ áp dụng ở nơi có vạch kẻ đường hoặc báo hiệu mà còn cả những nơi không có vạch kẻ đường. Luật cũng đề ra hàng loạt quy định về bảo vệ trẻ em gồm: không để trẻ em ngồi hàng ghế trước (vị trí ghế cạnh người lái xe), đối với trẻ dưới bốn tuổi phải được chở bằng ghế thiết kế dành cho trẻ em…