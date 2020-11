Bộ Công an: Quy định cụ thể hơn trách nhiệm của người gây TNGT

Hàng loạt vụ gây tai nạn rồi bỏ trốn Trưa 4-11, một chiếc xe tải lưu thông trên đường Hồ Tùng Mậu (Cầu Giấy, Hà Nội) tông trúng người phụ nữ đi xe đạp điện khiến nạn nhân tử vong. Thay vì dừng lại, tài xế xe tải lập tức điều khiển xe bỏ chạy, lực lượng CSGT cùng các đơn vị liên quan phải tổ chức truy tìm. Ngày 3-11, Đặng Khánh T. (47 tuổi, trú tại Hà Tĩnh) điều khiển ô tô lưu thông trên tuyến đường thuộc xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Xuyên thì va chạm với hai nữ sinh đang đi xe đạp điện khiến cả hai phải nhập viện cấp cứu. Sau tai nạn, T. lái xe bỏ chạy. Phải mất nhiều thời gian công an mới truy tìm được tài xế này khi đang lẩn trốn trên địa bàn huyện Lộc Hà. Rạng sáng 1-10, tại đường Thụy Lâm, huyện Đông Anh, Hà Nội, CSGT nhận được tin báo vợ chồng anh Trần Văn Đ. (34 tuổi, trú Bắc Ninh) bị thương nặng do TNGT. Dù được đưa đi cấp cứu nhưng anh Đ. tử vong do vết thương quá nặng. Điều đáng nói là khi công an có mặt tại hiện trường, chiếc ô tô gây ra vụ va chạm đã rời khỏi hiện trường, tài xế ô tô cũng không có mặt.