Bộ GTVT bác đề nghị dừng phục vụ tuyến đường Hòa Lạc-Hòa Bình

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Công vừa có văn bản gửi Công ty TNHH Quốc lộ 6 Hòa Lạc - Hòa Bình về việc tạm dừng phục vụ trên tuyến đường Hòa Lạc - Hòa Bình và cải tạo, nâng cấp quốc lộ 6 đoạn Xuân Mai - Hòa Bình theo hình thức BOT.



Trạm thu phí Hòa Lạc - Hòa Bình. Ảnh: Internet

Theo đó, Bộ GTVT yêu cầu nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án có trách nhiệm thực hiện công tác bảo trì công trình dự án trong quá trình khai thác theo hợp đồng dự án đã ký kết giữa Bộ GTVT với liên danh nhà đầu tư và doanh nghiệp dự án. Không tự ý dừng phục vụ phương tiện lưu thông trên tuyến đường Hòa Lạc - Hòa Bình trong quá trình bảo trì công trình dự án khi chưa được Bộ GTVT chấp thuận.



Đồng thời, Bộ GTVT yêu cầu liên danh nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án khẩn trương hoàn thiện các thủ tục đáp ứng điều kiện thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ tại trạm thu phí Km17+100 tuyến đường Hòa Lạc - Hòa Bình để sớm triển khai việc thu phí trên tuyến đường Hòa Lạc - Hòa Bình.

Được biết, nhà đầu tư dự án này chưa chuyển tiền cho UBND tỉnh Hòa Bình để chi trả kinh phí đền bù giải phóng mặt bằng cho một số hộ dân trong quá trình triển khai dự án.

Trước đó, Công ty TNHH BOT Quốc lộ 6 Hòa Lạc - Hòa Bình có văn bản đề nghị Bộ GTVT cho phép tạm dừng phục vụ các phương tiện tham gia lưu thông trên tuyến đường Hòa Lạc - Hòa Bình kể từ 0 giờ ngày 15-4-2019.

Lý do tạm dừng được nhà đầu tư đưa ra là tuyến đường Hòa Lạc - Hòa Bình đã thông xe từ ngày 10-10-2018 nhưng vẫn chưa được Bộ GTVT cho phép thu phí. Hiện các phương tiện đường bộ chủ yếu tham gia lưu thông trên tuyến đường này khiến doanh thu trạm thu phí đặt tại Km 42+730, quốc lộ 6 bị sụt giảm. Hơn nữa, doanh thu thu phí của trạm cũng đang bị thấp so với phương án tài chính do thực hiện chính sách miễn giảm giá vé.

Được biết, dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Hòa Lạc - Hòa Bình và cải tạo, nâng cấp quốc lộ 6 đoạn Xuân Mai - Hòa Bình theo hình thức BOT dài 56km, gồm hai hợp phần: Tuyến Hòa Lạc - Hòa Bình được xây dựng mới dài 25,7km và hợp phần cải tạo, nâng cấp quốc lộ 6 đoạn Xuân Mai - Hòa Bình dài 30,36km.

Để hoàn vốn cho nhà đầu tư, theo phương án tài chính, dự án sẽ đặt hai trạm thu phí trên mỗi tuyến đường. Cụ thể, tuyến quốc lộ 6 đặt tại Km 42+730 (đã thu phí từ 2015) và tuyến Hòa Lạc - Hòa Bình đặt tại Km 17+100 (chưa thu phí). Thời gian thu phí hoàn vốn dự kiến của dự án khoảng 27 năm 6 tháng 9 ngày.