Buộc kiểm tra rượu, bia với người bị tai nạn vào cấp cứu

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết về tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019 – 2021.

Theo đó, Chính phủ nhận định tai nạn giao thông tuy có giảm nhưng số người thương vong do tai nạn giao thông gây ra còn ở mức cao.

Ùn tắc giao thông, đặc biệt trên địa bàn TP Hà Nội, TP.HCM ngày càng trở nên phức tạp, có xu hướng lan rộng cả không gian và thời gian…



Tình trạng ùn tắc giao thông TP Hà Nội - TP.HCM ngày càng lan rộng. Ảnh: VIẾT LONG

Vì vậy, Chính phủ yêu cầu đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng công tác đầu tư xây dựng, nâng cấp hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông gắn với duy tu, bảo đảm an toàn giao thông và khai thác có hiệu quả các công trình hạ tầng hiện hữu…



Để thực hiện tốt các giải pháp trên, Chính phủ giao nhiệm vụ cho Bộ GTVT sửa đổi và trình Luật Giao thông đường bộ năm 2008. Đồng thời, ban hành quy định bắt buộc chủ đầu tư khi lập dự án đầu tư công trình xây dựng lớn phải thiết kế phương án kết nối giao thông vào đường quốc lộ, đường chính trong đô thị, tính toán nhu cầu giao thông phát sinh của công trình, đảm bảo an toàn giao thông và không gây ùn tắc giao thông…

Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án đầu tư hạ tầng giao thông được phê duyệt. Khẩn trương đưa tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông vào vận hành thương mại và chuyển giao để UBND TP Hà Nội quản lý, vận hành.

Xử lý dứt điểm các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông trên quốc lộ vào năm 2020. Đồng thời, đưa ra lộ trình cụ thể để xoá bỏ các lối đi tự mở qua đường sắt vào năm 2025, giảm tối thiểu 30% lối đi tự mở vào năm 2021. Khẩn trương sửa chữa, bảo đảm an toàn đường cất hạ cánh, đường lăn Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Tân Sơn Nhất.

Nghị quyết cũng giao Bộ GTVT chủ trì, phối hợp với Bộ Công an nghiên cứu, đề xuất cải tiến giấy phép điều khiển phương tiện giao thông được tích hợp các thông tin cần thiết cho công tác quản lý đối với người điều khiển phương tiện giao thông. Đồng thời đảm bảo kết nối, chia sẻ dữ liệu dùng chung trong công tác cấp giấy phép lái xe, phục vụ công tác quản lý lái xe và xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Chính phủ giao Bộ Công an lập đề án đầu tư lắp đặt camera để giám sát, chỉ huy điều hành giao thông và xử lý vi phạm giao thông trên địa bàn cả nước. Xây dựng và vận hành Trung tâm chỉ huy điều khiển giao thông đảm bảo kết nối và xử lý dữ liệu camera từ các cơ quan, tổ chức khác để phục vụ công tác bảo đảm an toàn giao thông gắn với an ninh trật tự trước mắt đến năm 2020 triển khai thí điểm tại Hà Nội và TP.HCM và tiến tới triển khai trên toàn quốc từ năm 2022.

Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung và ban hành quy định bắt buộc về kiểm tra nồng độ cồn, các chất kích thích thần kinh trong máu đối với tất cả người bị tai nạn giao thông vào cấp cứu, khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế, cung cấp thông tin cho ngành Công an và các cơ quan tư pháp.

UBND TP Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, TP.HCM đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng giao thông đô thị. Đặc biệt là các trục hướng tâm, khép kín các đường vành đai, các dự án đường sắt đô thị tại Hà Nội, TP.HCM, bến, bãi đỗ xe, cảng thuỷ nội địa. Các công trình hạ tầng giao thông kết nối cảng hàng không, cảng biển trọng điểm trên địa bàn.

Bên cạnh đó, cấm, hạn chế hoạt động phương tiện cơ giới cá nhân để ưu tiên hoạt động của phương tiện cứu hộ và phương tiện giao thông công cộng khi cần thiết. Sắp xếp hợp lý các hoạt động sử dụng tạm thời vỉa hè, lòng đường để ưu tiên làm điểm trông giữ xe, hoặc kinh doanh, buôn bán... đảm bảo trật tự, an toàn giao thông và hạn chế làm ảnh hưởng đến đời sống của bộ phận người dân nghèo sống phụ thuộc kinh doanh, buôn bán nhỏ…