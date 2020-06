Camera trị nạn dừng, đỗ xe sai quy định

Công bố trên Cổng thông tin điện tử TP 14 tuyến đường được tổ chức ghi hình để xử phạt nguội gồm: Lê Duẩn, Hai Bà Trưng, Lý Tự Trọng, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Điện Biên Phủ, Nguyễn Thái Học, Nguyễn Thị Minh Khai, Pasteur, Nguyễn Thị Nghĩa, Lê Lợi, Đinh Tiên Hoàng, Tôn Đức Thắng (quận 1); Trường Sơn (quận Tân Bình); Điện Biên Phủ (quận Bình Thạnh). Sở GTVT cho biết hoạt động của các thiết bị ghi hình, công tác trích xuất dữ liệu vi phạm hiện đã ổn định. Do đó, từ ngày 15-6, Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị (thuộc Sở GTVT) chuyển dữ liệu hình ảnh từ hệ thống camera giám sát giao thông cho Phòng CSGT đường bộ - đường sắt thuộc Công an TP để thực hiện xử lý vi phạm hành chính đối với các chủ xe vi phạm trên 14 tuyến đường. Sở GTVT cũng sẽ thực hiện công bố thông tin các xe vi phạm nhiều lần trên Cổng thông tin giao thông TP và các kênh thông tin của Sở GTVT (website, fanpage…) nhằm cảnh báo, tăng tính răn đe, tuyên truyền đến người tham gia giao thông. Hoàn thiện cơ sở pháp lý Trên cơ sở kết quả triển khai thực hiện, Sở GTVT sẽ phối hợp với Công an TP tổng hợp, đưa các nội dung liên quan đến công tác kiểm tra, xử phạt qua hình ảnh. Đồng thời, Sở GTVT cũng sẽ đề xuất việc điều chỉnh các quy định pháp lý liên quan vào đề án thí điểm ứng dụng khoa học công nghệ để xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ trên địa bàn TP theo chỉ đạo của UBND TP trong quý III.