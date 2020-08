Cần hơn 24.000 tỉ khơi thông TP.HCM - Long An

Cần chú trọng phát triển, kết nối vùng Kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn, chuyên gia quy hoạch đô thị, đánh giá việc nâng cấp, mở rộng các tuyến đường kết nối giữa TP.HCM - Long An là thực sự cần thiết và tất yếu. Long An khá gần với TP.HCM và trên thực tế hạ tầng kết nối chưa đảm bảo, cao tốc kết nối cũng quá tải. Nếu có các tuyến đường kết nối thuận lợi thì sẽ giúp Long An phát triển kinh tế rất tốt và làm giãn dân TP.HCM về Long An. Tuy nhiên, theo ông Nam Sơn, trước nay TP.HCM chỉ tập trung phát triển giao thông trong trung tâm, do đó TP cần chú trọng phát triển kết nối vùng không chỉ riêng Long An mà bao gồm cả Tây Ninh, Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương và khu vực miền Tây. Song song đó, để không trông chờ vào nguồn vốn nhà nước, TP.HCM và Long An cần có quy hoạch cụ thể và kêu gọi nhà đầu tư cùng làm các dự án này, bởi các nhà đầu tư thường có vốn rất mạnh.