Ông Vũ Minh Hoàng, Tổng giám đốc Công ty CP BOT Bắc Giang - Lạng Sơn, cho biết tuyến cao tốc này sẽ áp dụng hình thức thu phí kín, chủ phương tiện trả tiền theo quãng đường sử dụng, mức phí được áp dụng cho từng loại xe.



Cụ thể, loại xe nhóm 1 (xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải có tải trọng dưới 2 tấn; các loại xe buýt vận tải khách công cộng) có mức phí thấp nhất 2.100 đồng/km; mức phí cao nhất áp dụng cho loại xe nhóm 5 (xe tải có tải trọng từ 18 tấn trở lên; xe chở hàng bằng container 40 feet) là 8.100 đồng/km.

“Thời gian qua, do ảnh hưởng của dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus Corona gây ra (COVID-19), lượng phương tiện lưu thông trên hai tuyến quốc lộ 1 và cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn sụt giảm khoảng 40%, từ bình quân 11.000 lượt xe/ngày đêm xuống còn khoảng 7.000 lượt xe/ngày đêm so với thời điểm chưa xuất hiện dịch. Điều này càng khiến phương án tài chính của dự án thêm khó khăn” - ông Hoàng thông tin.

Cũng theo ông Vũ Minh Hoàng, với mức phí đang áp dụng, nhà đầu tư thu cả hai tuyến nâng cấp quốc lộ 1 và tuyến cao tốc, dòng tiền của dự án BOT Bắc Giang - Lạng Sơn vẫn âm khoảng 5.000 tỉ đồng trong chín năm đầu khai thác so với phương án tài chính ban đầu.