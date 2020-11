Chủ tịch Cần Thơ thăm gia đình nạn nhân tử vong ở hồ Búng Xáng

Ngày 17-11, ông Trần Việt Trường Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cùng Ban ATGT TP đến thăm các gia đình có nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông.



Ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ thắp hương cho bà Lê Thị Kim Thúy. Ảnh: CHÂU ANH

Chủ tịch UBND TP đã đến thăm hỏi và tặng quà cho gia đình bà Lê Thị Kim Thúy (người bị tử vong trong hồ Búng Xáng hồi tháng 10-2019).

Tại đây, ông Trần Việt Trường đã ân cần thăm hỏi và động viên người thân của bà Thúy cố gắng vươn lên, vượt qua khó khăn.

Cạnh đó, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cũng mong mọi người nâng cao ý thức, chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ để tránh xảy ra những tai nạn đáng tiếc.

Dịp này, ông Trần Việt Trường đã thắp hương cho bà bà Thúy, đồng thời trao phần quà cùng hai triệu đồng cho gia đình.

Trao đổi với PLO, con trai nạn nhân Thúy, cho biết chiều tối ngày định mệnh đó, em và mẹ mỗi người chạy một xe đi từ hướng khu dân cư 30 ra đường Hồ Búng Xáng để về nhà. Do triều cường dâng cao gây ngập khu vực quanh hồ nên bà Thúy bị mất phương hướng và xảy ra tai nạn thương tâm.

“Nếu như đường bờ hồ ấy có lan can thì mọi chuyện đã không xảy ra. Em mong rằng công trình đường xá làm sao cho an toàn, để người dân mình đừng có bị tai nạn đáng tiếc. Cụ thể như xây lề cho cao hơn, lắp thêm lan can, làm đèn, trồng thêm nhiều cây,…” – con trai nạn nhân Thúy nói.



Chủ tịch UBND TP Cần Thơ (bìa trái) thăm các nạn nhân bị TNGT nhưng có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại BV. Ảnh: CHÂU ANH

Cùng ngày, ông Trần Việt Trường Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cũng đến thăm và tặng quà cho các nạn nhân tai nạn giao thông có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại bệnh viện .

Đây là hoạt động nhằm hưởng ứng ngày “Ngày thế giới tưởng niệm nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông” năm 2020.