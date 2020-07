Chùm ảnh: Hàng loạt dự án giải quyết ùn tắc khu tây bắc TP.HCM

Một số hình ảnh công trường thi công các dự án phía tây bắc TP, PV PLO ghi nhận được:

Trước đó, nhánh N2 của dự án hầm chui An Sương (tại nút giao An Sương) gặp nhiều khó khăn nên chậm tiến độ so với kế hoạch.



Giao thông tại khu vực gặp nhiều khó khăn.



Tuy nhiên, ngày 15-7 vừa qua, nhánh N2 chính thức thông xe, góp phần khơi thông cửa ngõ tây bắc TP.



Phương tiện lưu thông thông thoáng theo hai hướng từ đường Trường Chinh đi quốc lộ 22 và ngược lại.







Trong khi đó, tuyến đường Trường Chinh (đoạn từ Cộng Hòa đến Âu Cơ) thường xuyên xảy ra tình trạng kẹt cứng, xe cộ nhích từng chút một.



Nhiều loại phương tiện như xe buýt, xe máy, ô tô... dậm chân tại chỗ.



Khu vực gần ngã ba Bà Quẹo, giao thông hỗn loạn.



Một dự án khác tại phía bắc TP là xây dựng cầu tạm (kết cấu thép) An Phú Đông, giúp hàng ngàn người dân quận 12 rút ngắn khoảng cách khi đi vào trung tâm TP.



Cây cầu nối hai quận 12 và Gò Vấp, hứa hẹn đảm bảo an toàn giao thông, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội khu vực. Dự án có tổng mức đầu tư 79,5 tỉ đồng.



Tuyến đường Tỉnh lộ 9 (Đặng Thúc Vịnh, huyện Hóc Môn), chủ đầu tư đang triển khai tiến hành thi công tại các vị trí đất công được bàn giao và các vị trí đã giải phóng mặt bằng liên tục.



Một số đoạn trên Tỉnh lộ 9 vẫn lầy lội, người dân đi lại gặp nhiều khó khăn.