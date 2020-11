Có nên bỏ giờ cấm xe tải trên đường Nguyễn Duy Trinh?

Sở GTVT TP.HCM vừa có văn bản gửi các đơn vị liên quan xin ý kiến về đề xuất bỏ khung giờ cấm xe tải trên 3,5 tấn trên đường Nguyễn Duy Trinh (đoạn từ đường Võ Chí Công đến Nguyễn Thị Tư, quận 9), khung giờ được đề xuất bỏ là từ 11 giờ đến 13 giờ.



Người dân lo lắng

Ghi nhận của PV vào khoảng 9 giờ sáng 25-11, hàng đoàn xe container, xe tải nối đuôi nhau di chuyển trên đường Nguyễn Duy Trinh để ra vào cảng Phú Hữu . Do mặt đường nhỏ hẹp, chỉ rộng 7 m nên chỉ hai chiếc xe container đã ôm trọn mặt đường, chiếm hết phần đường của các phương tiện khác. Tình trạng ùn tắc, di chuyển chậm diễn ra ở cả hai chiều. Ở những đoạn đường đông dân cư, xe container phải nhích từng chút một để tránh va chạm nhau và người đi đường. Do lượng lớn xe container chiếm hết phần đường nên hầu hết người điều khiển xe máy phải len lỏi giữa các khoảng trống để di chuyển. Thậm chí nhiều người khi thấy xe container thì phải nép hẳn vào lề đường chờ xe đi qua mới dám đi tiếp.

Cấp thiết mở rộng đường Nguyễn Duy Trinh Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP (Ban giao thông) cho biết sau khi dự án mở rộng đường Nguyễn Duy Trinh, đoạn từ vòng xoay Phú Hữu đến cảng Phú Hữu (khoảng 1,5 km) được duyệt, Ban giao thông đã tiến hành đo vẽ phạm vi bị ảnh hưởng. Hiện tại, dự án đang được UBND quận 9 xây dựng kế hoạch, thẩm định giá bồi thường, thông báo thu hồi đất…, dự kiến trong năm 2021 sẽ bàn giao mặt bằng cho ban. Tiếp đó, năm 2022 ban sẽ tiến hành khởi công, thời gian hoàn thành khoảng 15 tháng. Dự án sẽ mở rộng đường từ 8 m lên 30 m cho bốn làn ô tô và hai làn xe máy lưu thông.

Trao đổi với PV về đề xuất bỏ giờ cấm xe trên 3,5 tấn vào khung giờ trưa của Sở GTVT, chị Nguyễn Hương Thảo , một người dân ở khu vực này, cho rằng nếu bỏ cấm xe thì các xe container, xe tải sẽ chạy vô tội vạ, khi đó người dân nơi đây lại tiếp tục thấp thỏm mỗi khi ra đường. Theo chị Thảo, trước đây mỗi vụ tai nạn trên đường Nguyễn Duy Trinh đều gây chết người, sau khi Sở GTVT có các phương án điều chỉnh thì tình hình đã ổn định, người dân đã có thói quen đi lại nên tai nạn giao thông (TNGT) giảm.

“Nếu người địa phương khác tới đây không có kinh nghiệm đi trên đường này sẽ dễ bị tai nạn. Việc phân bổ cấm giờ như hiện nay là để đảm bảo an toàn cho người dân trong giờ cao điểm. Tôi nghĩ các đơn vị quản lý nên lắng nghe ý kiến của người dân” - chị Thảo nói.

Cùng quan điểm, chị Nguyễn Thị Ngọc (ngụ quận 9) cho biết dọc đường Nguyễn Duy Trinh có rất nhiều trường học, thời gian từ 11 giờ đến 13 giờ cũng là lúc học sinh tan học, nếu bỏ cấm xe vào khung giờ này sẽ gây mất an toàn giao thông và rất nguy hiểm. “TP không nên bỏ giờ cấm xe tải mà phải tiếp tục thực hiện” - chị Ngọc nói.



Do xe container chiếm hết phần đường nên hầu hết người điều khiển xe máy phải len lỏi giữa các khoảng trống để di chuyển. Ảnh: ĐÀO TRANG

Đang tiếp tục lấy ý kiến



Trao đổi với PV, ông Nguyễn Xuân Vinh, Giám đốc Trung tâm Quản lý giao thông đường bộ, cho biết hiện tại trung tâm đang lấy ý kiến từ các đơn vị liên quan trước khi thực hiện. Theo ông Vinh, việc cấm tải vào khung 11 giờ đến 13 giờ đã gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của nhiều doanh nghiệp (DN). Do vậy, các DN vận tải đề xuất bỏ cấm tải khung giờ trưa để tạo điều kiện cho DN, bởi hiện nay có một số xe khi ra vào cảng bị “mắc kẹt” ở khung giờ cấm tải này.

Theo đó, trước mắt Sở GTVT sẽ bổ sung hệ thống biển cảnh báo và sơn tim đường tại các đường nhánh giao với đường Nguyễn Duy Trinh; lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại giao lộ Nguyễn Duy Trinh - đường 893. Sở cũng đề nghị Công ty Xi măng Hà Tiên 1, Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn, Công ty cổ phần Vận tải và thương mại quốc tế hỗ trợ điều tiết giao thông tại các vị trí cổng trường học trên tuyến đường.

“Vấn đề an toàn giao thông luôn được đặt lên hàng đầu, do đó hiện tại trung tâm đang thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn khu vực trường học và lấy ý kiến các bên. Khi an toàn giao thông được đảm bảo, Sở GTVT mới tính đến phương án bỏ cấm tải trên đường này” - ông Vinh cho biết.

Ông Nguyễn Đình Trí, Chủ tịch phường Phú Hữu (quận 9), cho biết từ khi Sở GTVT phân luồng, cấm xe tải hoạt động vào các khung giờ cao điểm, đến nay tình hình giao thông, an ninh trật tự trên đường đã đảm bảo hơn. Trong đó, số vụ TNGT đã giảm so với những năm trước đây. Tuy nhiên, trên đường này hiện có nhiều trường học, khoảng thời gian từ 11 giờ đến 13 giờ là giờ tan học của học sinh nên việc bỏ cấm xe có thể gây mất an toàn giao thông trong khu vực. Ông Trí mong lãnh đạo Sở GTVT, quận 9 xem xét các yếu tố này. Theo ông Trí, dù xét trên góc độ và phương diện nào thì việc đảm bảo an toàn, trật tự giao thông vẫn vô cùng quan trọng.

Nhìn ở góc độ DN, ông Trí cho rằng hiện nay DN cũng bị ảnh hưởng bởi các khung giờ cấm xe tải. Nhiều tài xế chạy vào cảng và quay ngược trở lại thì rơi vào các khung giờ cấm, từ đó xe tải, xe container đành phải dừng đỗ tại tuyến đường Nguyễn Duy Trinh, như vậy vừa chiếm dụng mặt đường vừa không đảm bảo an toàn giao thông. “Giải pháp tốt nhất là sớm mở rộng, xây dựng đường Nguyễn Duy Trinh. Chỉ có mở rộng đường, đưa giải pháp công trình vào thì tình hình giao thông khu vực cảng mới được đảm bảo” - ông Trí kỳ vọng.

Còn theo ông Nguyễn Ngọc Tường, Phó Trưởng Ban chuyên trách Ban An toàn giao thông TP.HCM, ban đã nhận được văn bản đề xuất, lấy ý kiến từ Sở GTVT. Hiện ban đang xem xét các yếu tố có liên quan đến DN cùng người dân và sớm có ý kiến.•