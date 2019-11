Cửa ngõ phía đông TP.HCM sắp hết kẹt xe

Công ty CP Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP.HCM (CII), chủ đầu tư dự án này, cho biết ngày 8-11 sẽ chính thức thông xe nút giao thông ĐH Quốc gia TP.HCM. Sau khi thông xe, tình hình giao thông tại khu vực này sẽ thông thoáng hơn.

Nút giao thông này có chiều dài hơn 1,8 km, bắt đầu từ cổng khu du lịch Suối Tiên đến khu vực cây xăng Bình Thắng, nằm trên địa bàn quận 9, quận Thủ Đức (TP.HCM) và thị xã Dĩ An (Bình Dương).



Khu vực này sắp giảm kẹt xe do thông nút giao thông ĐH Quốc gia hoàn thành. Ảnh: ĐT

Nút giao thông này được khởi công từ năm 2016, tại đây có hai cầu vượt bộ hành rộng 17 m, dài 38 m. Hiện hai cầu bộ hành này đã được hoàn tất và sẵn sàng đi vào hoạt động trong ngày 8-11.

Dự án mở rộng xa lộ Hà Nội do Công ty CP Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP.HCM làm chủ đầu tư, hiện đã xây dựng xong và đưa vào sử dụng toàn bộ phần trục chính xa lộ Hà Nội. Hiện nay, dự án mở rộng xa lộ Hà Nội vẫn chưa hoàn thành, nguyên nhân là vướng giải phóng mặt bằng ở quận 9, Thủ Đức và một phần của tỉnh Bình Dương. Do công trình kéo dài khiến tổng mức đầu tư của dự án mở rộng xa lộ Hà Nội (bao gồm cả hai giai đoạn) đã tăng chi phí từ 1.825 tỉ đồng lên thành 2.781 tỉ đồng.

Do việc chi trả bồi thường bị tạm ngưng nhiều lần, phía Dĩ An đề nghị phải đáp ứng đủ nguồn vốn và kịp thời mới tiếp tục triển khai phê duyệt dự toán bồi thường các đợt tiếp theo và chi trả bồi thường.

Về phía giải phóng mặt bằng ở địa bàn quận 9, Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận 9 cho biết các hộ dân đã bàn giao toàn bộ mặt bằng và chỉ còn một doanh nghiệp là chưa hoàn tất.

Theo Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Dĩ An (đơn vị thực hiện công tác bồi thường), chi phí bồi thường cho các trường hợp bị ảnh hưởng tại thời điểm năm 2020 sẽ tăng cao hơn so với chi phí bồi thường năm 2017 do biến động giá đất.