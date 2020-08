Cuối năm 2020 sẽ thu phí không dừng trạm BOT Bến Lức - Đức Hòa

Ngày 7- 8, lãnh đạo Sở GTVT tỉnh Long An cho biết, UBND tỉnh đã phê duyệt dự án nâng cấp, mở rộng hệ thống thu phí tự động không dừng trạm BOT tuyến ĐT 830 Bến Lức – Đức Hòa.

“Hiện nhà đầu tư thực hiện lắp đặt hệ thống thu phí không dừng (ETC) tại hai trạm Bến Lức và Đức Hòa thuộc dự án nâng cấp mở rộng tuyến ĐT 830 và ĐT 824 từ cầu An Thạnh đến thị trấn Đức Hòa theo hình thức BOT”- Lãnh đạo Sở GTVT tỉnh Long An cho hay.



Trạm thu phí Bến Lức - Đức Hòa trên ĐT 830 ở Long An. Ảnh: Đ.H

Theo đó, hai trạm Bến Lức và Đức Hòa có 12 làn thu phí tự động không dừng ETC, mỗi trạm 6 làn



Ông Nguyễn Anh Tài, Giám đốc Công ty TNHH BOT ĐT830 cho biết, dự án có quy mô đầu tư bao gồm hệ thống thu phí không dừng ETC và thu phí hỗn hợp (MTC) tại hai trạm Bến lức, Đức Hòa. Dự án đồng thời kết nối trung tâm thu phí điện tử của đơn vị cung cấp dịch vụ thu phí tự động với hệ thống quản lý, giám sát của Sở GTVT Long An và Tổng cục Đường bộ với tổng kinh phí đầu tư khoảng 30 tỉ đồng. Cũng theo ông Tài, hiện nhà đầu tư đang chở thiết bị nhập từ nước ngoài về, sau đó triển khai thi công lặp đặt và đến cuối tháng 12 năm nay sẽ đưa vào vận hành.

Khi vận hành, hệ thống xử lý với tốc độ xe thu phí không dừng qua trạm tối đa 40 km/giờ ở giai đoạn đầu và lên đến 120 km/giờ trong tương lai khi triển khai hình thức đa làn tự động.

Tuyến đường ĐT830 Bến Lức- Đức Hòa có chiều dài 24,5 km, điểm đầu từ cầu An Thạnh (Bến Lức), điểm cuối tại thị trấn Đức Hòa (huyện Đức Hòa) được đầu tư theo hình thức BOT. Công trình được khởi công xây dựng từ tháng 11-2016 và hoàn thành đưa vào thu phí 6-2018.

Tổng nguồn vốn đầu tư của công trình 1.079 tỉ đồng. Mặt đường thảm bê tông nhựa nóng rộng 15 m với 4 làn xe, có dải phân cách giữa, đèn chiếu sáng toàn tuyến, vận tốc thiết kế đạt 80 km/ giờ và 60 km/giờ cho các đoạn trong đô thị.

Hiện mỗi ngày đêm có khoảng 7.000 lượt xe qua lại trạm, tăng 4.500-5.000 lượt xe ngày/đêm so với thời gian đầu thu phí.